NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
14 Nisan 2021 10:05
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NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Boston Celtics, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 116-115 mağlup etti. Celtics'te Jayson Tatum 32 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle takımın en etkili ismi olurken, Jaylen Brown 24 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle, Kemba Walker ise 21 sayı, sekiz ribaund ve yedi asistle oynadı. Trail Blazers'da 28 sayı, 5 ribaund ve 10 asist kaydeden Damian Lillard, takımın en skoreriydi. Norman Powell 20 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynarken, CJ McCollum 16 sayı, yedi ribaund ve beş asistle, Carmelo Anthony ise benchten 25 sayıyla oynadı.
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Phoenix Suns, PHX Suns Arena'da konuk ettiği Miami Heat'i 106-86 devirdi. Heat'te en etkili isim, 18 sayı, 4 ribaund, 8 asist ve 2 top çalma kaydeden Jimmy Butler'dı. Duncan Robinson ise 15 sayı, iki ribaund ve iki asist kaydetti. Suns'ın liderliğini Deandre Ayton, 19 sayı, 13 ribaund ve iki top çalma ile oynayarak üstlendi. Devin Booker 12 sayı, üç ribaund ve üç asistle oynarken, Cameron Johnson 15 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.
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Utah Jazz, Vivint Arena'da konuk Oklahoma City Thunder'ı 106-96 yendi. Altı oyuncusu çift haneli skor üreten Jazz ekibinde, en skorer isim 23 sayı ve 7 ribaund kaydeden Bojan Bogdanovic oldu. Rudy Gobert 13 sayı, 14 ribaund ve 7 blokla oynarken, Mike Conley 15 sayı, 14 ribaund, iki asist ve bir top çalma kaydetti. Thunder'da Luguentz Dort 42 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, ayrıca yedi ribaund, dört top çalma ve üç asist de kaydetti. Ty Jerome ise 14 sayı, iki ribaund ve iki asistle katkı sağladı.
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Los Angeles Lakers, Spectrum Center'da Charlotte Hornets'ı 101-93 devirdi. Kyle Kuzma 24 sayı, dört ribaund ve bir asist kaydederek, Lakers'a önderlik eden isim oldu. Dennis Schröder 19 sayı, altı asist, dört ribaund ve iki top çalma kaydetti. Devonte' Graham, Hornets'a 19 sayı, altı asist, bir ribaund ve bir top çalma ile önderlik eden oyuncuydu Caleb Martin 17 sayı, 10 ribaund, beş asist ve bir top çalma kaydetti.
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Atlanta Hawks, Toronto Raptors'ı Amalie Arena'da 108-103 mağlup etti. Bogdan Bogdanovic 23 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve bir top çalma ile Hawks hücumunu taşırken, Clint Capela 19 sayı ve 21 ribaund'lık double-double performansı ile maçı tamamladı. Pascal Siakam, Raptors'a 30 sayı, yedi asist, altı ribaund ve iki blok ile liderlik etti. Maçın son bölümünde ayağa kalkan Malachi Flynn ise 22 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydetti.
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LA Clippers, Bankers Life Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 126-115 yendi. Kawhi Leonard'ın sağ ayak ağrısından ötürü oynamadığı Clippers'ta, sazı Paul George eline aldı ve 36 sayı, sekiz asist, yedi ribaund ve 2 top çalma ile maçı tamamladı. Marcus Morris ise 22 sayı, 7 ribaund ve üç asistle oynadı. Malcolm Brogdon, Pacers'ı 29 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle taşıyan isim oldu. Caris LeVert 26 sayı, altı ribaund, altı asist, üç blok ve iki top çalma ile başarılı bir maç çıkarırken, Domantas Sabonis 20 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve bir top çalma ile katkıda bulundu.
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Brooklyn Nets, Target Center'da Minnesota Timberwolves'u 127-97 mağlup etti. Nets'te Kevin Durant ve Joe Harris, 20 sayı barajını aşan tek oyuncular olarak ekibi hücumda taşıyan isimler oldular. Durant 31 sayı, dört ribaund ve dört asist kaydederken, Harris 23 sayı, üç ribaund, üç asist ve iki top çalma ile katkıda bulundu. Çaylak Anthony Edwards, hücumda Timberwolves'u taşıyan isim oldu ve karşılaşmayı 27 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle tamamladı. Minnesota'dan başka hiçbir ilk beş oyuncusu çift haneli skor üretemedi ve hatta çift hanelerde skor üreten diğer tek Minnesota oyuncusu, benchten gelerek 15 sayı kaydeden D'Angelo Russell'dı.