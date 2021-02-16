NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
16 Şubat 2021 10:29
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NBA'de bugün 7 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Brooklyn Nets, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 136-125 mağlup etti. 27 üçlük isabeti bularak takım tarihinde bir rekora ulaşan Nets'te, Kyrie Irving 40 sayı (9 üçlük), dört ribaund, üç asist ve iki top çalma ile hücumun en etkili ismi oldu. James Harden ise 29 sayı, 13 ribaund ve 14 asistle triple-double yaptı. Kings'de Hassan Whiteside, 26 sayı, 16 ribaund ve 5 blokla oynadı. Cory Joseph 22 sayı, 2 ribaund ve 5 asistle oynarken, Buddy Hield 21 sayı, üç ribaund ve dört asistle, De'Aaron Fox ise 19 sayı, üç ribaund, sekiz asist ve iki top çalma ile oynadı.
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LA Clippers, konuk Miami Heat'i Staples Center'da 125-118'lik bir skorla yendi. Kawhi Leonard, Paul George, Nicolas Batum ve Patrick Beverley'nin oynamadığı Clippers'ta, Marcus Morris 32 sayı kaydederek, sezondaki en iyi performansını göstermiş oldu. Lou Williams 18 sayı, 3 ribaund ve 10 asistle, Ivica Zubac ise 22 sayı ve 8 ribaund ile oynadı. Heat'te Jimmy Butler, 30 sayı, 10 ribaund, 10 asist ve iki top çalmalık bir triple-double performansı sergiledi. Bam Adebayo 27 sayı, 12 ribaund, yedi asist ve iki blokla oynarken, Tyler Herro 27 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 blok ile bench ekibinin en skoreri oldu.
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Golden State Warriors, konuk Cleveland Cavaliers'ı Chase Center'da 129-98 mağlup etti. Stephen Curry her zamanki gibi Warriors'a 36 sayı, 6 asist ve iki ribaundla liderlik etti. Andrew Wiggins 15 sayı, dört ribaund, iki asist, iki top çalma ve bir blokla oynarken, Draymond Green 6 sayı, sekiz ribaund, 16 asist, iki blok ve bir top çalma kaydetti. Cavs tarafında Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 3 top çalma ile takımın en skoreri oldu. Milli oyuncumuz Cedi Osman 17 sayı, 10 ribaund, iki asist ve iki top çalmalık bir katkıda bulunurken, Jarrett Allen 13 sayı, 14 ribaund, iki blok ve bir top çalma ile oynadı.
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Utah Jazz, konuk Philadelphia 76ers'ı Vivint Arena'da 134-123'lük bir skorla yıktı. Jordan Clarkson, benchten gelerek Jazz'i 40 sayı ile hücumda taşıdı. Donovan Mitchell 24 sayı, 5 asist ve üç ribaund ile oynarken, Joe Ingles 20 sayı, 5 asist, 3 ribaund, bir top çalma ve bir blokla maçı tamamladı. 76ers tarafında Ben Simmons 42 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, ayrıca 12 asist, 9 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok da kaydetti. Tobias Harris 36 sayı, 10 ribaund, iki asist ve iki top çalma ile, Dwight Howard ise 14 sayı, 12 ribaund ve bir blokla oynadı. Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz bu maçta sayı kaydedemezken, 2 ribaund ve 2 asist ile oynadı.
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New York Knicks, Atlanta Hawks'ı Madison Square Garden'da 123-112 yendi. Julius Randle 44 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle Knicks'in en etkili ismi olurken, RJ Barrett 21 sayı, yedi ribaunt, üç asist ve bir top çalma kaydetti. Hawks'ta Trae Young, 23 sayı, 8 asist, üç ribaund ve bir top çalma ile takımın en skoreriydi. John Collins 19 sayı, dört ribaund, bir top çalma ve bir blokla oynadı. Cam Reddish ve Danilo Gallinari de 16'şar sayı ile katkı verdiler.
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Washington Wizards, Capital One Arena'da Houston Rockets'ı 131-119 devirdi. Bradley Beal, Wizards hücumunu 37 sayı, sekiz ribaund ve üç asistlik bir performansla taşıdı. Russell Westbrook ise 16 sayı, 15 asist ve 13 ribaund ile triple-double yaptı. John Wall, 29 sayı ve 11 asistle Rockets'ın en etkili ismi olurken, David Nwaba 19 sayı ve 11 ribaundlık bir double-double yaptı. DeMarcus Cousins ise 12 sayı ve 7 ribaundla oynadı.
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Chicago Bulls, Bankers Life Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı uzatmada 120-112 mağlup etti. Zach LaVine 30 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle Bulls'un en skoreriydi. Coby White 19 sayı, sekiz asist ve yedi ribaund ile oynadı. Domantas Sabonis, Pacers'a 25 sayı, 10 ribaund, beş asist, dört blok ve bir top çalma kaydettiği bir performansla liderlik etti. Malcolm Brogdon 23 sayı, 15 ribaund, 5 asist ve bir top çalma ile katkı sağlarken, T.J. McConnell 19 sayı, dört ribaund, üç asist, üç top çalma ve iki blok kaydetti.