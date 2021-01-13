NBA'de bugün 6 maç oynandı; Lakers üst üste üçüncü kez kazandı, Sixers'ta Embiid 45 sayı kaydetti
13 Ocak 2021 10:39
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NBA'de bugün 6 maç oynandı; Lakers üst üste üçüncü kez kazandı, Sixers'ta Embiid 45 sayı kaydetti
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Indiana Pacers, ev sahibi Golden State Warriors'ı Chase Center'da 104-95 mağlup etti. Pacers'ta en etkili oyuncu, 22 sayı, 11 ribaund, iki top çalma ve dört blok ile oynayan Myles Turner oldu. Domantas Sabonis 18 sayı, 14 ribaund ve 6 asist ile, Aaron Holiday ise benchten 16 sayı, 2 ribaund, 12 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Warriors'ta Andrew Wiggins, 22 sayı, yedi ribaund, üç asist ve beş blokla takımın en skoreriydi. Stephen Curry 20 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydederken, Kelly Oubre Jr. 17 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ile, Draymond Green ise 7 sayı, 6 ribaund ve 10 asistle oynadı.
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San Antonio Spurs, Chesapeake Energy Arena'da ev sahibi Oklahoma City Thunder'ı 112-102 yendi. Spurs'ün en skorer ismi, 24 sayı ile oynayan Lonnie Walker IV'tü. Keldon Johnson 18 sayı, 7 ribaund ve 2 top çalma ile oynarken, LaMarcus Aldridge 13 sayı, 10 ribaund, 6 asist, iki blok ve bir top çalma kaydetti. OKC'de Shai Gilgeous-Alexander 33 dakikada kaydettiği 20 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalma ile ekibinin en etkilisiydi. Hamidou Diallo 16 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ile oynarken, Darius Bazley, George Hill ve Luguentz Dort 12'şer sayı ile oynadılar.
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Los Angeles Lakers, ev sahibi Houston Rockets'ı Toyota Center'da 117-100 devirdi. LeBron James 26 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve 1 blok ile Lakers'a liderlik ederken, Anthony Davis 19 sayı, 10 ribaund ve 5 blok ile kendisini takip etti. Kentavious Caldwell-Pope, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell 14'er sayı kaydettiler. Rockets tarafında Christian Wood, 18 sayı ve 8 ribaund ile takımın en skoreriydi. James Harden 16 sayı, 7 ribaund ve 6 asist ile kendisini takip ederken, DeMarcus Cousins 13 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve bir top çalma ile oynadı.
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United Center'da dün gece oynanması planlanan Boston Celtics ve Chicago Bulls arasındaki karşılaşma, KOVID-19 endişeleri nedeniyle bir gün öncesinden ertelenmişti. Brooklyn Nets, Barclays Center'da Denver Nuggets'ı 122-116 mağlup etti.
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Kevin Durant 34 sayı, 13 asist ve 9 ribaund ile Nets'e liderlik etti. Caris LeVert 20 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile oynarken, Bruce Brown 16 sayı, altı ribaund, üç asist ve üç blokla, Joe Harris 15 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı. Nuggets'ta Nikola Jokic 23 sayı, 11 asist, sekiz ribaund, yedi top çalma ve bir blokla oynadı. Will Barton 22 sayı kaydederken, Jamal Murray 20 sayı, 4 asist ve bir top çalma kaydetti.
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Utah Jazz, Rocket Mortgage FieldHouse'da Cleveland Cavaliers'ı 117-87 yendi. Donovan Mitchell 27 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile Jazz'in en etkili oyuncusu olurken, Bojan Bogdanovic 20 sayı, 2 ribaund ve 3 asist ile oynadı. Hücumdaki rolü azalan Rudy Gobert sadece dört sayı attı, fakat 10 ribaund da kaydetti. Jordan Clarkson ise benchten 21 sayılık bir katkıda bulundu. Cavaliers'ta milli oyuncumuz Cedi Osman, 17 sayı ile oynayarak, ekipte 15 sayı bandını geçen tek oyuncu oldu. Damyean Dotson ve Isaac Okoro 11'er sayılık katkıda bulunurlarken, Takımın yeni ismi Yogi Ferrell da benchten 10 sayılık bir katkı yaptı.
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Philadelphia 76ers, Miami Heat'i uzatma periyodunda Wells Fargo Arena'da 137-134 mağlup etti. Joel Embiid sahadaki en iyi oyuncuydu ve Sixers'ı 45 sayı, 16 ribaund, 4 asist ve 5 top çalma ile sahanın her iki ucunda da taşıdı. Ben Simmons sadece iki şut attı ve beş sayı ile bitirdi, ancak altı ribaund, 12 asist ve iki top çalma da kaydetti. Danny Green 29 sayı ve 10 ribaund ile oynadı. Miami'de Tyler Herro, Heat'in hücumunu 34 sayı, yedi ribaund ve dört asistlik bir performansla taşıdı. Gabe Vincent 24 sayı ve üç asist eklerken, Duncan Robinson 6 üçlük isabetiyle 26 sayılık bir katkıda bulundu.