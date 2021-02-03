NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
03 Şubat 2021 09:58
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NBA'de bugün 6 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Brooklyn Nets, Barclays Center'da LA Clippers'ı 124-120 mağlup etti. Nets'te Kyrie Irving 39 sayı, beş ribaund ve iki asistlik bir performansla takımının en skorer ismi oldu. James Harden 23 sayı, 11 ribaund ve 14 asist ile oynayarak triple-double yaptı. Kevin Durant ise 28 sayı ve 9 ribaund kaydederken, Joe Harris 13 sayı, dört ribaund ve üç asistle katkıda bulundu ve başka hiçbir Brooklyn oyuncusu 10 veya daha fazla sayı kaydetmedi. Clippers'ta Kawhi Leonard, 33 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve iki blok ile oynadı. Paul George 26 sayı, dört ribaund, altı asist ve iki top çalma ile katkıda bulunsa da, çabası bu sefer takımı taşımak için yeterli olmadı. Nicolas Batum 21 sayı ve 6 ribaundlık bir performans gösterdi.
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Toronto Raptors, Amway Center'da Orlando Magic'i 123-108 yendi. Fred VanVleet, 54 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı (17-23 şut isabeti, 11-14 üçlük isabeti, 9-9 serbest atış isabeti). VanVleet ayrıca üç ribaund, üç top çalma, üç blok ve iki asist de kaydetti. Kyle Lowry 14 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, Norman Powell 23 sayı, dört top çalma, iki ribaund ve iki asistlik bir katkıda bulundu. Nikola Vucevic 21 sayı ve 18 ribaundlık performansıyla Orlando'nun en etkili oyuncusu olurken, Evan Fournier 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle katkıda bulundu.
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Boston Celtics, ev sahibi Golden State Warriors'ı Chase Center'da 111-107 yendi. Celtics'te Jayson Tatum, 27 sayı, 9 ribaund ve 3 asistlik performansıyla takımının lideriydi. Kemba Walker 19 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynarken, Jaylen Brown 18 sayı, 10 ribaund ve 4 asist kaydetti. Warriors'ta 38 sayı, 11 ribaund, sekiz asist ve üç top çalma ile oynayan Stephen Curry, ekibin en etkili ismiydi. Andrew Wiggins 15 sayı, iki ribaund ve üç asistle, Draymond Green iki sayı, 11 ribaund, yedi asist, iki top çalma ve iki blokla, Juan Toscano-Anderson ise benchten gelerek 16 sayıyla oynadı.
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Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da konuk Detroit Pistons'ı 117-105 mağlup etti. Jazz'de Donovan Mitchell, 32 sayı ve altı ribaundla takımının en skorer ismi oldu. Mike Conley 20 sayı, dört ribaund ve beş asistle, Bojan Bogdanovic ise 18 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynadı. Pistons tarafında Jerami Grant 27 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 blokla maçı tamamlarken, Mason Plumlee 17 sayı, 14 ribaund ve iki asistle, Blake Griffin 11 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle, Josh Jackson ise 22 sayı, sekiz ribaund, iki asist ve iki blok ile katkı sağladı.
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Portland Trail Blazers, Capital One Arena'da ev sahibi Washington Wizards'ı 132-121 devirdi. Damian Lillard, Trail Blazers'a 32 sayı ve sekiz asistle liderlik etti. Gary Trent Jr. ise 26 sayı, üç ribaund, üç asist ve iki top çalma ile katkı sağladı. Bradley Beal, 37 sayıyla Wizards'ın en etkili ismi oldu. Russell Westbrook 17 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparken, Rui Hachimura 24 sayı ve 5 ribaund kaydetti.
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Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse'da Memphis Grizzlies'i 134-116 yıktı. Domantas Sabonis, Pacers'a 32 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve iki top çalma ile liderlik etti. Malcolm Brogdon 23 sayı, yedi asist, iki ribaund ve bir top çalma ile oynarken, Myles Turner 22 sayı, 11 ribaund, üç asist ve beş blokluk bir performans gösterdi. Grizzlies'de Dillon Brooks, 25 sayı, üç ribaund, bir asist, üç top çalma ve bir blokla maçı tamamladı ve takımının en skoreri oldu. Desmond Bane ise 16 sayı, 5 asist ve üç ribaund kaydetti.