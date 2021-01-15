NBA'de bugün 5 maç oynandı; işte sonuçlar ve öne çıkan istatistikler
15 Ocak 2021 10:13
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NBA'de bugün 5 maç oynandı, işte maç sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Indiana Pacers, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 111-87 mağlup etti. Pacers'ta en etkili isim, 25 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 3 top çalma kaydeden Malcolm Brogdon'dı. Domantas Sabonis 23 sayı, 15 ribaund, 5 asist ve iki top çalma ile, Doug McDermott ise 16 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynadı. Trail Blazers'ta 22 sayı, 6 ribaund ve 4 asist ile oynayan Damian Lillard, takımının CJ McCollum ile en skoreri oldu. McCollum da 22 sayının yanı sıra, 3 ribaund ve 4 asist kaydetti. Karşılaşmada sağ el bileği kırılan Jusuf Nurkic, beş sayı, sekiz ribaund ve iki asistle maçı tamamlarken, Carmelo Anthony 10 sayı, iki ribaund ve iki top çalma ile benchten gelen en etkili oyuncu oldu.
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Denver Nuggets, konuk Golden State Warriors'ı Ball Arena'da 114-104 devirdi. Nuggets'ta Nikola Jokic, 23 sayı, 14 ribaund ve 10 asistle triple-double kaydederken, Will Barton 17 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle oynadı. Jamal Murray 17 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve iki top çalma kaydederken, JaMychal Green 15 sayı ve 9 ribaund ile benchin en etkilisi oldu. Warriors'ta 35 sayı, 11 ribaund, 4 asist ve iki top çalma ile oynayan Stephen Curry, takımının en skorer ismiydi. Andrew Wiggins 16 sayı, üç ribaund ve üç asistle oynarken, çaylak James Wiseman 18 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 blokla, Kelly Oubre Jr. ise 14 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.
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Toronto Raptors, konuk Charlotte Hornets'ı Amalie Center'da 111-108 mağlup etti. Chris Boucher 25 sayı, 10 ribaund, iki asist, iki blok ve bir top çalma ile Raptors'ın en etkili ismi olurken, Kyle Lowry 16 sayı, 12 asist, altı ribaund ve iki top çalma ile, Pascal Siakam ise 15 sayı, yedi ribaund, dört asist, üç top çalma ve bir blokla oynadı. Hornets'ta 22 sayı, beş asist, üç ribaund, iki top çalma ve bir blokla maçı tamamlayan Terry Rozier, ekibin en skoreri olurken, PJ Washington 20 sayı, 11 ribaund, iki blok ve bir top çalma ile, LaMelo Ball ise 14 sayı, 11 asist, altı ribaund, üç top çalma ve bir blokla oynadı.
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Houston Rockets, AT & T Center'da San Antonio Spurs'ü 109-105 yendi. Rockets'ta Christian Wood 27 sayı, 15 ribaund, bir asist ve üç blok ile oynarken, Sterling Brown 23 sayı, yedi ribaund, üç asist ve iki top çalma kaydetti. Spurs'de Keldon Johnson 29 sayı, altı ribaund, iki asist, bir top çalma ve bir blokla oynarken, Lonnie Walker 16 sayı, üç ribaund ve iki asist kaydetti. DeMar DeRozan 13 sayı, yedi asist, altı ribaund, bir top çalma ve bir blokla, Devin Vassell 12 sayıyla, LaMarcus Aldridge ise 11 sayıyla oynadı.
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Philadelphia 76ers, Miami Heat'i Wells Fargo Arena'da 125-108 mağlup etti. Shake Milton, Sixers'ı hücumda taşıyan isim oldu ve benchten gelmesine rağmen 31 sayı buldu. Tobias Harris 18 sayı, dört ribaund ve iki asistle, Ben Simmons ise 10 sayı, 10 ribaund ve 12 asistle oynadı ve sezonda ilk triple-double'ını yapmış oldu. Joel Embiid hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi ve sadece dokuz sayı bulurken, beş ribaund ve üç top kaybı ekledi. Sekiz Heat oyuncusundan yedisi çift haneli skor üretti ve Duncan Robinson 22 sayı ile önde gelen skorer olurken, Gabe Vincent 21 sayı ve sekiz asist ile, Tyler Herro ise 17 sayı ve altı ribaundla oynadı.