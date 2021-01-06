NBA'de bugün 5 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
Maç skorları ve istatistikler şöyle:
06 Ocak 2021 11:25
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NBA'de bugün 5 maç oynandı. İşte maç skorları ve öne çıkan istatistikler:
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Chicago Bulls, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 111-108 mağlup etti. Bulls'da 21 sayı, 10 ribaund ve 5 asist ile oynayan Coby White en etkili isimdi. Otto Porter Jr. 19 sayı ve 13 ribaund ile oynadı. Zach LaVine 18 sayı, 4 ribaund, 9 asist ve iki blok kaydetti. Wendell Carter 13 sayı, üç ribaund ve beş asist ile oynarken, Garrett Temple benchten 14 sayı ve üç top çalmalık bir katkı verdi. Trail Blazers'da 26 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile oynayan CJ McCollum en skorer isimdi. Damian Lillard 24 sayı, 5 ribaund ve 9 asist ile oynadı. Jusuf Nurkic 12 sayı, 11 ribaund ve 6 asist kaydetti. Gary Trent Jr. 13 sayı ile oynarken, Carmelo Anthony 12 sayı ve 4 ribaund kaydetti.
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San Antonio Spurs, AT&T Center'da ev sahibi LA Clippers'ı 116-113 devirdi. Spurs'de benchten gelen Patty Mills 8/12 üçlük atarak 27 sayı kaydetti. Dejounte Murray 21 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile ilk beşteki en skorer isim oldu. DeMar DeRozan altı sayı, beş ribaund ve altı asist ile oynadı. LaMarcus Aldridge 14 sayı ve altı ribaund kaydetti. Rudy Gay benchten 16 sayı ve yedi ribaundlık bir katkı verdi. Clippers'ta Kawhi Leonard 30 sayı, 10 asist ve iki top çalma ile takımın en skorer ismi olurken, Paul George ayak bileği sakatlığından ötürü bu maçta forma giymedi. Nicolas Batum 21 sayı, 9 ribaund ve 3 asist ile, Patrick Beverley ise 20 sayı, sekiz ribaund ve sekiz asistle oynadı. Lou Williams benchten 15 sayı, iki ribaund ve iki asistle oynadı.
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Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk Minnesota Timberwolves'u 123-116 mağlup etti. Nikola Jokic 36 dakikada 35 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 3 top çalma ve bir blokla Nuggets'a liderlik etti. Will Barton 20 sayı, yedi ribaund, üç asist ve iki top çalma ile oynarken, JaMychal Green 17 sayı ve altı ribaund ile benchten katkı sağladı. Timberwolves'da D'Angelo Russell 37 dakikada 33 sayı, 11 asist, üç ribaund ve iki top çalma ile oynadı. Juancho Hernangomez 25 sayı, 8 ribaund, iki asist, iki top çalma ve bir blok ile katkı sağlarken, Malik Beasley ve Anthony Edwards 15'er sayı eklediler.
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Los Angeles Lakers, FedEx Forum'da Memphis Grizzlies'i 94-92 yendi. Anthony Davis ve LeBron James 26'şar sayı ile Lakers'ın en skorer isimleri oldular. AD 10 ribaund, LeBron ise 11 ribaund ayrıca kaydetti. Dennis Schröder 12 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile diğer çift haneli skor üreten tek oyuncuydu. Montrezl Harrell benchten gelerek 9 sayı, 7 ribaund, bir asist ve bir top çalma ile maçı tamamladı. Memphis'te Jonas Valanciunas, Dillon Brooks ve Gorgui Dieng, 13'er sayılık katkı verdiler. Valanciunas ayrıca 11 ribaund ekledi. Brandon Clarke 12 sayı, üç ribaund, bir asist, üç top çalma ve bir blok kaydetti. Kyle Anderson 10 sayı, beş ribaund, iki asist ve bir top çalma ile oynadı. Tyus Jones ve Xavier Tillman 8'er sayıyla oynarken, Jones ayrıca sekiz asist yaptı ve iki de top çalma kaydetti.
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Brooklyn Nets, Barclays Center'da Utah Jazz'i 130-96 mağlup etti. Kevin Durant'in oynamadığı gecede, Kyrie Irving 29 sayı, altı ribaund, beş asist ve üç top çalma kaydetti ve takımın en skoreri oldu. Jarrett Allen, 19 sayı, 18 ribaund, üç top çalma ve iki blok kaydetti. Caris LeVert benchten gelerek 24 sayı, beş asist ve iki top çalma kaydetti. Jazz'de Donovan Mitchell 31 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynayarak ekibin en skorer ismi oldu. Rudy Gobert 10 sayı, 11 ribaund, üç asist ve iki blokla da katkıda bulundu. Royce O'Neale 25 dakikada 10 sayı ve 5 ribaund kaydetti. Jordan Clarkson benchten 12 sayı kaydetti.