NBA'de bugün 3 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
27 Ocak 2021 09:40
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NBA'de bugün 3 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
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Atlanta Hawks, State Farm Arena'da LA Clippers'ı 108-99 mağlup etti. Trae Young, Hawks'a 38 sayılık etkileyici bir performansla liderlik ederken, Clint Capela 13 sayı ve 19 ribaund ile double-double yaptı. John Collins 11 sayı, 11 ribaund ve 5 blokla oynarken, De'Andre Hunter 24 sayı ve dört asistle katkıda bulundu. Reggie Jackson, Clippers'ın mağlubiyetinde 20 sayı, 7 ribaund ve 8 asist kaydetti. Serge Ibaka 15 sayı ve 5 ribaund ile, Luke Kennard ise 13 sayı ve dört top çalma ile katkıda bulundu. Ivica Zubac, 13 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.
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Houston Rockets, Washington Wizards'ı Toyota Center'da 107-88 devirdi. John Wall, eski takımına karşı 24 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile oynadı. Victor Oladipo ve Eric Gordon, 20'şer sayı kaydettiler. DeMarcus Cousins ise 19 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaptı. Bradley Beal, Wizards'a 33 sayıyla liderlik etti. Russell Westbrook ise 19 sayı, 11 ribaund ve yedi asistle oynadı.
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Utah Jazz, Vivint Arena'da konuk New York Knicks'i 108-94 yıktı. Royce O'Neale, 20 sayı ile Jazz'in en skorer oyuncusuydu. Rudy Gobert 18 sayı, 19 ribaund ve dört blokla oynarken, Mike Conley 19 sayı, yedi ribaund ve 5 asist ekledi. Donovan Mitchell ise, 3/15 şut isabetiyle 9 sayıda kalarak zor bir gece geçirdi. Austin Rivers, Knicks'e 25 sayı ile liderlik etti. Julius Randle 18 sayı, 10 ribaund ve 4 asist eklerken, RJ Barrett 17 sayı, 4 ribaund ve 4 asist kaydetti.