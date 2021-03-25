NBA'de bugün 11 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler
25 Mart 2021 10:34
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NBA'de bugün 11 maç oynandı; işte günün sonuçları ve öne çıkan istatistikler:
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Utah Jazz, Vivint Smart Home Arena'da konuk Brooklyn Nets'i 118-88 mağlup etti. Jazz'de Donovan Mitchell, 27 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle takımının en skorer ismiydi. Mike Conley 18 sayı, dört ribaund, iki asist ve iki top çalma ile, Bojan Bogdanovic ise 18 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle oynadı. Nets'in en skorer ismi Brooklyn'de ilk maçına çıkan ve 23 sayı, 15 ribaund, 3 asist ve iki top çalma kaydeden Alize Johnson oldu. Timothe Luwawu-Cabarrot ise 14 sayı ve 5 ribaund ile maçı tamamladı.
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Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk Atlanta Hawks'ı 110-108 devirdi. Kings'de 37 sayıyla oynayan De'Aaron Fox, takımının en skorer ismiydi. Çaylak Tyler Haliburton ise 17 sayı, 5 ribaund ve 7 asist kaydetti. Hawks'ta Trae Young, 29 sayı, 3 ribaund ve 9 asistle takımının en skorer ismiydi. Clint Capela 25 sayı, 17 ribaund ve iki asistle, Bojan Bogdanovic ise 20 sayı, 4 ribaund ve 2 top çalmayla katkı sağladı.
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LA Clippers, AT&T Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 134-101 mağlup etti. Kawhi Leonard, Clippers'a 25 sayı, yedi ribaund, beş top çalma ve üç asistle önderlik etti. Marcus Morris 20 sayıyla, Ivica Zubac ise 14 sayı ve 8 ribaundla oynadı. DeMar DeRozan 19 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle Spurs'e liderlik ederken, Patty Mills 17 sayı ve üç asistle, Derrick White ise 13 sayı, üç ribaund ve üç asistle maçı tamamladı.
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Memphis Grizzlies, Chesapeake Energy Arena'da Oklahoma City Thunder'ı 116-107 yendi. Dillon Brooks 25 sayıyla Grizzlies'in en skorer ismi olurken, Grayson Allen 20 sayı kaydetti. Yedi Thunder oyuncusu çift haneli skor üretti ve bu oyuncular arasındaki en yüksek miktarı, 19 sayı ve 12 ribaundla maçı tamamlayan Moses Brown kaydetmiş oldu. Luguentz Dort ise 14 sayıyla oynadı.
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Orlando Magic, konuk Phoenix Suns'ı Amway Center'da 112-111 devirdi. Magic'e 27 sayı, 14 ribaund ve 4 asistle oynayan Nikola Vucevic önderlik etti. Maçı kazandıran turnikeyi bulan Evan Fournier 21 sayı ve iki asistle oynarken, Aaron Gordon ise 13 sayı, yedi ribaund, üç asist ve iki blok kaydetti. Suns'da Devin Booker 25 sayı, yedi ribaund, yedi asist ve üç top çalma ile takımının en skorer ismiydi. Chris Paul 23 sayı, altı ribaund ve yedi asistle, Deandre Ayton ise 21 sayı ve 9 ribaundla oynadı.
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Dallas Mavericks, Target Center'da ev sahibi Minnesota Timberwolves'u 128-108 mağlup etti. Kristaps Porzingis 29 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve iki blok kaydettiği maçta Mavs'in en skoreriydi. Tim Hardaway Jr. 21 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynarken, Jalen Brunson 16 sayı, 11 ribaund, 5 asist ile maçı tamamladı. Çaylak Anthony Edwards, 29 sayı, 5 ribaund, 3 asistle Wolves'un en etkili ismiydi. Karl-Anthony Towns ise 22 sayı, 6 asist ve 5 ribaund kaydetti.
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Charlotte Hornets, Houston Rockets'ı Toyota Center'da 122-97 yendi. Terry Rozier, 25 sayı, dört asist ve üç ribaundla Hornets'ın en skorer ismiydi. Devonte' Graham ise 21 sayı, üç asist ve iki ribaund ile maçı tamamladı. John Wall Rockets'a 20 sayı ve yedi asistle önderlik etti. Ben McLemore 14 sayıyla, Christian Wood ise 11 sayı ve 10 ribaundlık bir double-double'la oynadı.
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Cleveland Cavaliers, United Center'da ev sahibi Chicago Bulls'u 103-94 mağlup etti. Darius Garland 22 sayı, 9 asist, 4 ribaund ile Cavs'in en skorer ismiydi. Jarrett Allen 19 sayı, dokuz ribaunt, üç blok ve iki top çalma ile katkı sağladı. Zach LaVine 22 sayı, 4 asist, 3 ribaund ile Bulls'un en etkili ismi olurken, Lauri Markkanen 17 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve bir top çalma kaydetti.
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Toronto Raptors, Denver Nuggets'ı Amalie Arena'da 135-111 yendi. Pascal Siakam, Raptors'a 27 sayı, sekiz ribaund, altı asist, bir top çalma ve bir blokla liderlik etti. OG Anunoby ise 23 sayı, altı ribaund, üç asist, bir top çalma ve bir blok kaydetti. Nikola Jokic 20 sayı ve 10 ribaundla, Jamal Murray ise 20 sayı ve 7 asistle Nuggets'ın en skorer isimleriydiler. Michael Porter Jr. ise 19 sayı ve sekiz ribaundlık bir katkı verdi.
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Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da Boston Celtics'i 121-119 devirdi. Altı Milwaukee oyuncusunun çift haneli skor ürettiği karşılaşmada Khris Middleton 27 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle oynarken, Giannis Antetokounmpo başarısız bir şut gecesi geçirdi ve 4/11 isabetle, yalnızca 13 sayıda kaldı. Lakin Giannis, istatistiklerine sekiz ribaund ve yedi asist de ekledi. Brook Lopez ve Donte DiVincenzo da 17'şer sayı kaydettiler. Boston, son saniyede kazanma şansı bulmuş olsa da, Daniel Theis'in üçlük girişimi çemberden sekti. Jaylen Brown 24 sayı ve 10 ribaund ile Celtics'in en skorer ismi olurken, Kemba Walker 23 sayı ve 6 asistle, Jayson Tatum ise 18 sayı, 8 ribaund, 5 asist ve iki blok ile maçı tamamladı.
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Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse'da Detroit Pistons'ı 116-111 mağlup etti. Jerami Grant 29 sayı, 6 ribaund, 2 asist, iki blok ve bir top çalma ile Pistons'a liderlik ederken, Saddiq Bey ve Wayne Ellington 16'şar sayı, 3'er ribaund ve 3'er asist kaydettiler. Caris LeVert ise 28 sayı, altı ribaund, dört asist ve iki top çalma ile Pacers'ın en etkili ismi oldu. Edmond Sumner 18 sayı ve üç asist kaydetti.