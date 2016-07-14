National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafı ödülleri sahiplerini buldu
14 Temmuz 2016 14:55
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National Geographic Yılın Seyahat Fotoğrafı Yarışması sonuçlandı. Büyük Ödül Sahibi ve İnsan Kategorisi Birincisi Moğolistan’da çektiği fotoğrafla Anthony Lau oldu. İşte diğer kategoriler ve ödüle layık görülen fotoğraflar…
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Yasmin Mund- İnsan Kategorisi İkincisi.
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Mattia Passarini - İnsan Kategorisi Üçüncüsü.
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Dotan Saguy - İnsan Kategorisi Mansiyon.
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Hiroki Inoue - Doğa Kategorisi Birincisi.
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Massimiliano Bencivenni - Doğa Kategorisi İkincisi.