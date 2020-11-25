NASA: Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı gezegenimize doğru geliyor
25 Kasım 2020 00:34
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Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir göktaşının, 29 Kasım’da Dünya’ya yakın geçeceğini açıkladı. Asteroitte bulunan minerallerin değeri 17,4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.
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NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen 22 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir göktaşının 29 Kasım’da Dünya’ya yakın geçeceği açıkladı.
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DHA'nın haberine göre, NASA yetkilileri, asteroidin, büyüklüğünü bir gökdelene eşit olduğu ifade ederken, göktaşı, ‘Dünyaya Yakın Obje’ (NEO) olarak sınıflandırıldı. Göktaşında bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değeri 17,4 milyon ABD doları olarak tahmin edildi.
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Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen asterot 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.
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Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.
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NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.
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Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada, sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizdi.