NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir
08 Ekim 2021 12:22
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NASA'nın Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen'e indi. NASA mühendisleri Mars'tan toplanan kayaçları incelemek için Türkiye'deki Salda Gölü'nü kullanıyorlar.
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NASA'nın Instagram hesabındaki paylaşımda "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim Perseverance bilim insanlarının 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul. Fotoğraftaki kayalar, Türkiye'deki Salda Gölü'nün sahil şeridini süslüyor. Sudaki mineraller gezegenimizdeki bilinen en eski fosilleşmiş yaşam kayıtlarından bazılarını sunuyor. Bilim insanları Dünya üzerinde mikrobiyal fosilleri inceleyerek yaşam belirtilerini daha iyi anlayabileceklerini umuyor" denildi.
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NASA, Jezero Krateri'ndeki kayaçlarla Salda Gölü'ndeki kayaların birbirine benzediği düşüncesini tekrarladı. Salda Gölü'ndeki mikrobiyalit fossileri inceleyen NASA'da görevli bilim insanları Mars'ın eski halini daha iyi anlamayı hedefliyor.
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NASA , Twitter'dan Mars'taki Jezero Krateri'ndeki benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Burdur'daki Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçlarını paylaşmıştı.
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Salda'nın Jezero Krateri'yle benzerliğine ilişkin şu ifadeler yer almıştı: "Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölün, Mars'taki bir çarpma krateri ile çok fazla ortak yanı olduğunu düşünmeyebilirsiniz ancak iki havza benzer mineraloji ve jeoloji içeriyor. Aslında, Salda Gölü, bir zamanlar bir göle sahip olduğu düşünülen Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve deltalar içeren, dünyadaki bilinen tek göldür."