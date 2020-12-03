Namibya 170 fili açık artırmayla satıyor

Yüzyılın en kötü kuraklığını yaşayan Güney Afrika ülkesi Namibya, nüfusları çok arttığı ve insan yerleşim yerlerine zarar verdiği iddiasıyla 170 vahşi fili açık artırmayla satışa çıkaracağını duyurdu. Fillerin satışa çıkarıldığı Namibya'da kaçak avlanma ve ekolojik faktörlerin filleri tehdit ettiği belirtilerek satıştaki esas amacın nesli tehlikede olan filleri korumak olduğu öne sürüldü.
03 Aralık 2020 15:00
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Batı Afrika ülkesi Namibya’da, Çevre Bakanlığı “yüksek değerli” 170 fili satışa çıkardığını duyurdu.
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Devlete ait New Era gazetesi tarafından yayınlanan ilanda insan-fil çatışması olaylarındaki artış, kaçak avlanma ve ekolojik faktörler nedeniyle nesli tükenme riski altındaki fillerin güvenliği için satışa çıkarıldıkları belirtildi.
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Çevre Ormancılık ve Turizm Bakanlığı ise açık artırmaya katılacak kişilerin Namibya'da veya yurt dışında, hayvanları güvenli bir şekilde barındırabilecek kadar geniş bir mülke sahip olması ve onlara bakacak bir geçim kaynağı olduğunu kanıtlaması gerektiğini duyurdu. Ayrıca yabancı alıcıların ülkelerindeki hayvan koruma yetkililerinin filleri ülkelerine ihraç etmelerine izin vereceğine dair belge sağlaması gerektiği belirtildi.
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Bununla birlikte, diğer birçok Afrika ülkesi gibi, Namibya da filler ve gergedanlar gibi nesli tehlikede olan türleri korumak arasında bir denge kurmaya çalışırken, hayvanların insanların yerleşim bölgelerine yaklaştığında ortaya çıkan tehlikeyi yönetmeye çalışıyor. Fillerin korunması için uluslararası destek gören Namibya’da hükümet verilerine göre fil nüfusu 1995'te 7 bin 500 iken 2019'da 24 bine çıktı.
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Ancak, geçen yıl Namibya nesli tükenmekte olan türlerin küresel ticaretini düzenleyen Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’den (CITES) çekilmeyi düşündüğünü açıkladı. Ardından, toplantı sırasında beyaz gergedanları ihraç etme konusundaki kısıtlama önerisine red oyu verdi.
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Ekim ayında ise otlaklar üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla Namibya'nın merkezindeki Waterberg Plateau Park'ta yaşayan 70 dişi ve 30 erkek bufaloyu satışa çıkardı.
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Yüzyılın en sert kuraklığını yaşayan ülke, 2019'da 500 bufalo da dahil olmak üzere milli parklardan bin hayvanı açık artırmaya çıkardı.