T24 LogoT24 Logo

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HES kodu uygulamasına son verilmesi ve açık havada maske kullanımının serbestliğine yönelik kararı açıklamasının ardından sosyal medyada müzik yasağının sürüyor olmasına tepkiler yükseldi

03 Mart 2022 16:29

115

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HES kodu uygulamasına son verilmesi ve açık havada maske kullanımının serbestliğine yönelik kararı açıklamasının ardından sosyal medyada müzik yasağının sürüyor olmasına tepkiler yükseldi

215

Başta müzisyenler olmak üzere pek çok isim müzik yasağının devam etmesine tepki gösterdi

315

İşte o tepkilerden bazıları

415

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

515

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

615

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

715

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

815

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

915

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

1015

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

1115

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

1215

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

1315

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

1415

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

1515

Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"

müzik yasağıfahrettin koca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24