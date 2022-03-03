Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HES kodu uygulamasına son verilmesi ve açık havada maske kullanımının serbestliğine yönelik kararı açıklamasının ardından sosyal medyada müzik yasağının sürüyor olmasına tepkiler yükseldi
03 Mart 2022 16:29
115
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın HES kodu uygulamasına son verilmesi ve açık havada maske kullanımının serbestliğine yönelik kararı açıklamasının ardından sosyal medyada müzik yasağının sürüyor olmasına tepkiler yükseldi
215
Başta müzisyenler olmak üzere pek çok isim müzik yasağının devam etmesine tepki gösterdi
315
İşte o tepkilerden bazıları
415
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
515
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
615
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
715
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
815
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
915
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
1015
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
1115
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
1215
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
1315
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
1415
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"
1515
Müzik yasağının devam etmesine sosyal medyada tepki: "Müzik Korona'dan çok daha tehlikeli ve bulaşıcı; kulaklıkla dinleyenlere de yasak gelsin"