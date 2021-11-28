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Mustafa Cengiz'in vefatının ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

Bir süredir tedavi altında olan eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında vefat etti.

28 Kasım 2021 19:34

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Bir süredir tedavi altında olan eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz 71 yaşında vefat etti.

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Cengiz'le ilgili spordan siyasete birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı.

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in vefatının ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

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Mustafa Cengiz'in ardından spordan siyasete pek çok isimden başsağlığı mesajları

mustafa cengizgalatasaray
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