Müsilaj kaynaklı olabilir; Silivri'de toplu yengeç ölümü!
19 Haziran 2021 13:24
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Silivri sahiline onlarca ölü yengeç vurdu. Silivri sakinleri daha önce böyle bir durum yaşanmadığını belirterek ölümlerin müsilaj kaynaklı olabileceğini düşündüklerini söyledi.
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Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj Silivri açıklarında da görülüyor. Silivri Mimar Sinan Mahallesi Kumsal mevkiinde onlarca ölü yengeç vurdu. Yengeç ölümleri tedirginliğe neden oldu.
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Ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Hüsnü Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu. Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi burada temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar. Burada daha önce böyle bir görüntü görmedik, 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.
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Balıkçı teknelerinin olduğu alanlarda görülen deniz salyası sahil kısmında görüntü kirliliğine neden oldu.
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Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladı. Balıkçı teknelerin olduğu alanlarda görülen deniz salyası sahil kısmında görüntü kirliliğine neden oldu.
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İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammer Balcı, geçen günlerde DHA'ya yaptığı açıklamada "Dipteki bakteriler tarafından bunlar ayrıştırılamaya başladığı zaman, bakteriler oksijen tüketerek bunları ayrıştıracak. Bunlarında oksijeni tüketmesiyle birlikte ortamı anoksik yaptığı bir durum oluşacak. Bundan sonrasında dip ölümü bekliyoruz" demişti.
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Öte yandan dalgıç Levent Şişman, Marmara Denizi'ndeki müsilajın denizin dibindeki canlıları öldürdüğünü görüntülemişti. Şişman, "Beyazlaşma dikkatimi çekti. Topak topak deniz tabanını örtmüş, altında kalan canlıları da boğmuş, resmen öldürmüş. Bunun altında yengeç var, ekosistemdeki canlılar var, deniz otları, deniz çayırları, yosunlar var. Bunlar, balıkların yumurtalarını bıraktıkları yerler" diye konuşmuştu.