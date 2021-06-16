Müsilaj, deniz tabanında tortu oluşturdu
İzmit Körfezi’nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası (müsilaj), denizin dibine çökerek tabanda tortu oluşmasına neden oldu.
16 Haziran 2021 18:49
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Müsilaj, deniz tabanında tortu oluşturdu
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İzmit Körfezi’nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası dibe çökerek, deniz tabanında tortu oluşmasına neden oldu.
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Sportif dalış yapan Levent Şişman, denizin dibine çökerek tortu oluşturan müsilajı görüntüledi.
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Görüntülerde deniz dibine çöken müsilajın bir halı gibi deniz tabanını kapladığı ve bazı deniz canlılarını olumsuz etkilediği görülüyor.
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Öte yandan dalgıç tarafından çekilen görüntülerde yapışkan halde bulunan deniz salyasının parçalandığında içi kısmının karardığı görülüyor.
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Müsilaj, deniz tabanında tortu oluşturdu
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