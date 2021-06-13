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Müsilaj, Bakırköy kıyılarında da görüntülendi

Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj bu kez Bakırköy kıyılarını sardı.

13 Haziran 2021 17:26

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Sahilde deniz salyası ile oluşan tabaka, drone ile görüntülendi.

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Marmara Denizi'nde etkili olan ve özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında görülen deniz salyası, bu kez Bakırköy'de sahili kapladı.

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Bakırköy açıklarında oluşan müsilaj tabakalarının rüzgarın da etkisiyle sahile vurduğu görüldü.Florya'da sahil kıyısını kaplayan müsilaj tabakası drone ile havadan görüntülendi.

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Florya'da sahil kıyısını kaplayan müsilaj tabakası drone ile havadan görüntülendi.

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Müsilaj, Bakırköy kıyılarında da görüntülendi

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Müsilaj, Bakırköy kıyılarında da görüntülendi

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Müsilaj, Bakırköy kıyılarında da görüntülendi

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Müsilaj, Bakırköy kıyılarında da görüntülendi

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Müsilaj, Bakırköy kıyılarında da görüntülendi

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Müsilaj, Bakırköy kıyılarında da görüntülendi

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Müsilaj, Bakırköy kıyılarında da görüntülendi

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Müsilaj, Bakırköy kıyılarında da görüntülendi

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