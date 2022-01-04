Muş’ta şelale ve dereler buz tuttu

Muş’ta etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle nehir, dere, gölet ve şelaleler buz tuttu.
04 Ocak 2022 12:20
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Muş’ta, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle Kale Mahallesi'nde bulunan dere ile şelale dondu.
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Metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları ise bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekti.
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Kale Mahallesi'nin muhtarı Murat Aydın, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 15- 20 dereceyi bulmasıyla beraber dere ve şelalelerimizin buz tuttuğunu görüyoruz. Bunu bizler bir fırsata çevirerek, gelip burada fotoğraf çekiniyoruz. Burada adeta kartpostallık görüntüler oluşmuş durumda. Buranın gezilip, görülebilecek yerler arasında olduğunu düşünüyorum” dedi.