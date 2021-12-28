Muş’ta nehir, dere ve göletler buz tuttu
Muş'ta, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle nehir, dere ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.
28 Aralık 2021 11:51
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Muş’ta, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından dondurucu soğuk etkili oldu.
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Özellikle gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Karasu Nehri’nin büyük bölümü ile birçok gölet ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.
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Çocuklar, buzla tutan göletin üzerinde kayak yapıp, oyun oynadı.
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Ağaçların kırağı tuttuğu kentte; ev ve iş yerlerinin çatılarında da 1 metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.
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Bölge halkı ise dondurucu soğuğa karşı geceden araçlarını naylon ve battaniyelerle sarıp önlem aldı.
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