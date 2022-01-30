T24 LogoT24 Logo

Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

30 Ocak 2022 08:42

110

Muş’un Yukarıyongalı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, hayvancılıkla uğraşan besiciler ahırlara ve işlerine açtıkları tünellerden ulaşım sağlıyor.

210

Merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü etkili olan yağıştan dolayı kara gömüldü.

310

100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınanın da etkisiyle köydeki evler, ahırlar ve samanlıklar kara teslim oldu

410

İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda kendi imkanlarıyla patika yollar oluşturan köy sakinleri, ahırlardaki hayvanlara ulaşabilmek için ise kardan tüneller açtı

510

 Çatı ve damlarda biriken karları temizleyen vatandaşlar, günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.

610

Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

710

Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

810

Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

910

Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

1010

Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

Muşköykartünelulaşım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24