Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
30 Ocak 2022 08:42
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Muş’un Yukarıyongalı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, hayvancılıkla uğraşan besiciler ahırlara ve işlerine açtıkları tünellerden ulaşım sağlıyor.
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Merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü etkili olan yağıştan dolayı kara gömüldü.
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100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınanın da etkisiyle köydeki evler, ahırlar ve samanlıklar kara teslim oldu
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İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda kendi imkanlarıyla patika yollar oluşturan köy sakinleri, ahırlardaki hayvanlara ulaşabilmek için ise kardan tüneller açtı
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Çatı ve damlarda biriken karları temizleyen vatandaşlar, günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.
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Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
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Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
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Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
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Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
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Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
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