Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
Merakla beklenen 2022 yılı asgari ücreti belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı için asgari ücretin yüzde 50 artışla 4250 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca işverenlerden asgari ücret için alınan damga ve gelir vergisinin de kaldırılacağını ifade etti. Asgari ücret miktarı sosyal medyada tartışma konusu olurken bazı muhalefet vekillerinden ve ekonomistlerden söz konusu zamma tepkiler geldi.
16 Aralık 2021 16:34
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Asgari ücrete yönelik gelen bazı tepkiler şöyle:
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Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
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Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
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Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
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Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
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Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
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Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
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Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
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Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
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Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
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Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler
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Muhalefet ve ekonomistlerden asgari ücret tepkisi: Çalışanlar 2 ay sonra bu parayla geçen yıla göre çok daha az mal ve hizmet alabildiklerini görecekler