Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayetinde eşinin iddiası; sevgilisi Selami'nin öldürmüş olabileceğini söyledi

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Muhammet Burhan olayında eşi Fatma Burhan, sevgilisi Selami Şen'in eşini öldürmüş olabileceğini iddia etti.
13 Mayıs 2022 15:18
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Amasya'da başından vurularak öldürülen Muhammet Burhan'ın cinayeti Müge Anlı programında tartışılmaya devam ediliyor. Müge Anlı'da günlerdir sevgilisi Selami Şen'i savunan Fatma Burhan, 13 Mayıs 2022 tarihli yayında, Selami'nin balığa gidiyorum diyerek eşi Muhammet'i öldürmeye gitmiş olabileceğini söyledi.
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Fatma Burhan, reklam arasındaki konuşmada Müge Anlı'ya söylediklerini canlı yayında da anlattı. Fatma Burhan, Selami Şen’den başka cinayeti işleyebilecek bir kişinin aklına gelmediğini, bu yüzden cinayetten hemen sonra bunu sorduğunu belirtti. Eşinin öldürülmesinden 2 gün sonra sevgilisi Selami Şen’e, ‘’Bu cinayeti sen mi yaptın? Gerçekten sen yaptıysan ben bulurum, buldururum. Bunun sonu hiç iyi olmaz. Ben seninle konuştuysam yalnızlığa düştüğüm için konuştum. Kimse eşime bunu yapamaz’’ dediğini, sevgilisi Selami Şen’in de ‘’Ben yapmadım’’ dediğini dile getirdi.
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Sevgilisi Selami'nin sorgulanmasını isteyen Fatma Burhan, Fatma bebek doğduktan sonra Selami Şen ile görüşmeyi kestiğini, bu sebeple Selami Şen’nin eşini öldürmüş olabileceğini düşündüğünü belirterek, ‘’Eşimle ölmeden 2 gün önce balığa gittiler. Eşim öldükten sonra ben otelde Selami'ye sordum. ‘Senin hakkında çok iddialar var. Herkes seni o köprünün üstünde gördüğünü söylüyor. Beni 2 çocuğumla rencide ediyorsunuz’ dedim. Ben de istiyorum Müge Abla, Selami de sorgulansın’’ dedi
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Jandarmaya neden Selami'nin adını vermediği sorusu üzerine Fatma Burhan, ‘’Onun sebebi kayınpederim. Kayınpederim bana tacizde bulunduğu için beni tehdit ettiği için vermedim. Kayınpederim sürekli beni arıyor, bana gelmek istiyordu. Ses kaydında da var. Jandarmada kayınpederim ses kayıtları incelenmesin diye beni tehdit etti, isim verdirmedi. Ben, Ömer başçavuşa sonra Selami ile konuşmuşluğum var. Kayınpederim kayıtların incelenmesini istemiyor (taciz ettiği ortaya çıkar diye) dedim’’ diye konuştu.
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Fatma Burhan, ‘’Ben jandarmada Selami'yle ilgili hiç bir şey söylemedim. Ama artık söylüyorum. Selami de polis tarafından sorgulansın. Eşimin katili ortaya çıksın. O günü jandarmaya söyleyemedim. 2 gün önce olta atmışlandı. Eşim oltalara bakmaya gittiğinde cinayet işlenmiş olabilir. Selami ile ayrılmıştık o yüzden öldürmüş olabileceğinden kuşkulanıyorum’’ dedi. Selami Şen iddialara yanıt olarak, ‘’Benim cinayetle ilgim yok. Burada yeterince rezil olduk. Ben sevdim mi? sevdim, ama benim cinayetle alakam yok’’ ifadesini kullandı.