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Misafiri olabileceğiniz dünyanın en eski 10 oteli

Dünyanın en eski otelleri hala oldukça revaçta. İşte dünyanın en eski otelleri

07 Kasım 2021 18:31

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Dünyanın en eski otelleri hala oldukça revaçta. İşte dünyanın en eski otelleri

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Beekman Arms/ New York- Bu otel, kapılarını ilk defaa 1766'da açmış

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Hotel Inglaterra/ Havana'nın en eski oteli, ilk defa 1875'te konuklarını ağırlamaya başlamış

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Hotel el Convento- Porto Rico'da 1651'de inşa edilen bina 1960'tan sonra otel olarak hizmet vermeye başlamış

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Hotel del Coronado/ İlk defa 1988'de açılan otel San Diego'da bulunmakta

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Nishiayama Onsen Keiunkan- Japonya'daki otel ilk konuğunu 705 yılında ağırlamış

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Hotel Baren- 1311 yılında açılan otel Almanya'da bulunuyor

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Hoshi Ryokan- Japonya'nın en eski ikinci oteli 718 yılında kurulmuş

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Galle Face Hotel- Geçmişi Sri Lanka'nın sömürge dönemine uzanan bina 1860'larda otel olarak kullanılmaya başlanmış

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Kilkea Castle Hotel- 12. yüzyılda bir Norman asili için inşa edilen kale İrlanda'nın en eskin kalelerinden (Kaynak: Uplifers.com)

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