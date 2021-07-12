Mine Tugay'dan yıllar sonra gelen Medcezir açıklaması: Bir nevi afaroz durumu...
12 Temmuz 2021 15:45
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Star'ın Ay Yapım imzalı Medcezir dizisinin başrol oyuncularından Mine Tugay, yıllar sonra diziyle ilgili yaptığı açıklamada diziden "afaroz edildiğini" söyledi.
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Mine Tugay Tugay, Instagram hesabından yapmış olduğu soru - cevap etkinliğinde diziden neden çıktığını yıllar sonra açıklamış oldu.
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Tugay, ayrıca diziden kendisinin ayrılmadığını ve final yemeğinde karakterinin öldüğünün duyduğu söyledi.
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Mine Tugay'dan yıllar sonra gelen Medcezir açıklaması: Bir nevi afaroz durumu...
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Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un paylaştığı Medcezir dizisi o dönemin en çok izlenen yapımlarından biriydi. Dizinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Metin Akdülger ve Mine Tugay gibi önemli isimler yer alıyordu.
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Dizideki en popüler karakterlerden biri de ünlü oyuncu Mine Tugay'ın hayat verdiği 'Ender Serez' karakteriydi. Mine Tugay, canlandırdığı karakterin beklenmeyen bir şekilde trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle diziden ayrıldı.
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Dizinin uyarlandığı 'Orange City' 'de söz konusu karakterin ölmemesi tartışma yaratmıştı.
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Bu iddialardan biri de Mine Tugay'ın, dizinin yönetmeni olan Ali Bilgin'in sevgilisi Defne Kayalar'ın rolünü arttırdığı için Tugay'la gerginlik yaşaması ve bu yüzden de Tugay'ın diziden çıkartılmasıydı. Ancak konu hakkında ne 'Medcezir' ekibi ne de Mine Tugay bir açıklama yapmamıştı.