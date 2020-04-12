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Mike Tyson: Bir zamanlar yarı tanrı olduğuma inanıyordum

'Demir Yumruk' lakaplı  Mike Tyson boks kariyerinin ilk aşamalarında egosunu kontrol etmekte zorlandığını ve o günlerde "Bir tanrı” olduğuna inandığını ifade etti.

12 Nisan 2020 21:00

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Mike Tyson, boks tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri kabul ediliyor. WBA, WBC ve IBF kemerlerini kazanan ilk ağır sıklet boksör olan Tyson daha sonra da çizgisel (lineal) şampiyon oldu.

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Rapçi Eminem'le beraber "Mike Tyson'la 'Hotboxin'" podcast'inde konuşan Tyson, eğitmeni ve akıl hocası Cus D'Amato'nun hayata atıldığı zor günlerde egosunu ve özsaygısını güçlendirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

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Tyson, "Kafamın içinde ben bir yarı tanrıydım” ifadelerini kullandı.

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53 yaşındaki Tyson geçen hafta kendi ölümünü “dört gözle beklediğini” söyleyerek hayranlarını kaygılandırmıştı.

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Mike Tyson şu ifadeleri kullanmıştı: "Deneyimlerime göre, inandıklarıma göre, var olmadığımı ne kadar çok bilirsem, ölmek için o kadar istekli olurum."

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Mike Tyson: Bir zamanlar yarı tanrı olduğuma inanıyordum

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Mike Tyson: Bir zamanlar yarı tanrı olduğuma inanıyordum

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Mike Tyson: Bir zamanlar yarı tanrı olduğuma inanıyordum

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Mike Tyson: Bir zamanlar yarı tanrı olduğuma inanıyordum

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Mike Tyson: Bir zamanlar yarı tanrı olduğuma inanıyordum

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Mike Tyson: Bir zamanlar yarı tanrı olduğuma inanıyordum

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Mike Tyson: Bir zamanlar yarı tanrı olduğuma inanıyordum

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Mike Tyson: Bir zamanlar yarı tanrı olduğuma inanıyordum

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