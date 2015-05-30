Michael Jackson'ın dünyaca ünlü çiftliği Neverland 100 milyon dolara satışta!
30 Mayıs 2015 18:19
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Michael Jackson'ın ölümünden çalışanlarının maaşını ödemediği gerekçesiyle kapatmak zorunda kaldığı çiftliği Neverland, ölümünden altı sene sonra 100 milyon dolara satışa çıktı.
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İçinde lunapark, sinema , tenis kortu, havuz, dev bir çiçek saat gibi çarpıcı alanları bulunan çiftliği, Jackson’ın borcuna karşılık satın alan firma içeriyi restore ettirdi ve şimdi de satış duyurusunu yaptı.
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Ancak restorasyonun ardından bu devasa alanda, bir zamanlar Neverland olduğuna dair pek bir iz de kalmamış durumda. Suzanne Perkins, eğlence parkının söküldüğünü ve hayvanat bahçesinde yaşayan meşhur egzotik hayvanlarının da uzun süre önce başka bir yere nakledildiğini anımsattı.
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Michael Jackson, Peter Pan masalında, çocukların hiç büyümediği adanın ismi olan ‘Neverland’i verdiği bu alanı 1987’de satın almış ve çocuklar için bir hayal dünyası yaratmaya niyetlenmişti.
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Arazide şu anda iki gölün arasında konumlanan altı odalı ana malikane, iki ayrı konuk evi, basketbol ve tenis kortları, barbekü alanı, 50 koltuklu sinema salonu, yüzme havuzu yer alıyor.