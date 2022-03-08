MHP lideri Bahçeli, DEVA Partisi'nin afişine tepki gösterdi: Pazar günü seçim yok, hayırlı uykular
08 Mart 2022 13:10
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi'nin afişine tepki gösterdi.
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Erken seçim çağrısı yapan muhalefeti sık sık eleştiren Bahçeli, bu kez de DEVA Partisi'nin erken seçim göndermeli afişini hedef aldı.
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Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
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"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirken yolda bir siyasi partinin afişini okudum. 'Pazar seçim olsa DEVA hazırdır' diyor. Elimde bir kalemim olsa altına yazardım, 'Pazar günü seçim yok, hayırlı uykular.'"