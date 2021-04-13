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MG Cyberster'den ilk görüntüler geldi

MG Cyberster, 800 km'lik menzil değeri ve 3 saniyeden biraz kısa 0-100 km/s hızlanma süresine sahip

13 Nisan 2021 12:01

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Çinli SAIC otomotiv grubunun bünyesinde olan İngiliz otomobil üreticisi MG, yakın zaman önce Türkiye'ye geri döndü

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ZS EV adlı elektrikli SUV modeliyle ve Doğan Trend Otomotiv'in distribütörlüğüyle giriş yapan MG, geçtiğimiz haftalarda da Cyberster adlı elektrikli spor otomobil konseptini tanıtmıştı.

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Araç, 21-28 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Şangay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.

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MG Cyberster, 800 km'lik menzil değeri ve 3 saniyeden biraz kısa 0-100 km/s hızlanma süresiyle hem verimlilik hem de performans anlamında başarılı bir model olacağa benziyor.

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Aracın seri üretim için yeşil ışık alıp almadığı henüz bilinmiyor.

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Aracın direksiyon simidi ise son dönemdeki birçok konsept otomobilde de gördüğümüz şekilde yarım bir direksiyon simidi olmuş.

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Bu direksiyon simidi İngilizcede "yoke" ismiyle tabir ediliyor ve makyajlı 2021 Tesla Model S'te bile karşımıza çıkmıştı.

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(Kaynak: insideevs.com.tr)

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MG Cyberster'den ilk görüntüler geldi

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MG Cyberster'den ilk görüntüler geldi

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MG Cyberster'den ilk görüntüler geldi

MG CybersterSAIC otomotivMGB Roadster
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