MG Cyberster'den ilk görüntüler geldi
MG Cyberster, 800 km'lik menzil değeri ve 3 saniyeden biraz kısa 0-100 km/s hızlanma süresine sahip
13 Nisan 2021 12:01
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Çinli SAIC otomotiv grubunun bünyesinde olan İngiliz otomobil üreticisi MG, yakın zaman önce Türkiye'ye geri döndü
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ZS EV adlı elektrikli SUV modeliyle ve Doğan Trend Otomotiv'in distribütörlüğüyle giriş yapan MG, geçtiğimiz haftalarda da Cyberster adlı elektrikli spor otomobil konseptini tanıtmıştı.
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Araç, 21-28 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Şangay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak.
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MG Cyberster, 800 km'lik menzil değeri ve 3 saniyeden biraz kısa 0-100 km/s hızlanma süresiyle hem verimlilik hem de performans anlamında başarılı bir model olacağa benziyor.
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Aracın seri üretim için yeşil ışık alıp almadığı henüz bilinmiyor.
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Aracın direksiyon simidi ise son dönemdeki birçok konsept otomobilde de gördüğümüz şekilde yarım bir direksiyon simidi olmuş.
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Bu direksiyon simidi İngilizcede "yoke" ismiyle tabir ediliyor ve makyajlı 2021 Tesla Model S'te bile karşımıza çıkmıştı.
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(Kaynak: insideevs.com.tr)
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MG Cyberster'den ilk görüntüler geldi
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MG Cyberster'den ilk görüntüler geldi
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MG Cyberster'den ilk görüntüler geldi
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