Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryaları çalındı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde mezarlığa giren hırsızlar, halkın kullanımı için kısa süre önce inşa edilen tuvaletlerin bulunduğu tesiste 5 kapı ile 4 batarya ve 3 el kurutma makinesini çaldı.
07 Ocak 2022 15:16
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Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar
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Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar
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Sabah saatlerinde rutin denetimini yapan personel, hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Büyükşehir Belediyesi de tuvaletlerin yenilenmesi için çalışma başlattı.
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Polis, ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar
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Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar