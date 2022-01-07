T24 LogoT24 Logo

Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryaları çalındı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde mezarlığa giren hırsızlar, halkın kullanımı için kısa süre önce inşa edilen tuvaletlerin bulunduğu tesiste 5 kapı ile 4 batarya ve 3 el kurutma makinesini çaldı.

07 Ocak 2022 15:16

16

Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar

26

Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar

36

Sabah saatlerinde rutin denetimini yapan personel, hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Büyükşehir Belediyesi de tuvaletlerin yenilenmesi için çalışma başlattı.

46

Polis, ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

56

Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar

66

Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar

mersinmezarlıkhırsızlıktuvalet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24