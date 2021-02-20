Mezarlığa ulaşmak için ölümle yüz yüze geliyorlar: Ya yanlarına gömüleceğiz ya da böyle gelip gideceğiz!
İstanbul'da bulunan Hasdal Mezarlığı'na gitmek isteyenler adeta ölümle burun buruna geliyor. Çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçit de yol ortasına iniyor.
20 Şubat 2021 13:46
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Kağıthane'de bulunan Hasdal Mezarlığı'na toplu ulaşımla gidenler tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.
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Bağlantı yollarının olduğu yolda iki yan yolun üzerinden geçen geçen üst geçit bulunuyor. 2020'de çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçidi kullananlar, 4 şeritli yan yolun bulunduğu bariyerlerin yanına iniyor.
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Akan trafiğin ortasında kalanlar, mezarlığa ulaşmak için önce Eyüpsultan- Hasdal yolunda yaklaşık 500 metrelik bir mesafeyi yürüyor.
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Emniyete şeridinde de yürümek zorunda kalanlar daha sonra yolun karşısına geçmek için bariyerden atlayarak hem kendi hayatlarını hem de sürücüleri tehlikeye atıyor.
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Engelli ve yaşlı insanların yanı sıra pek çok vatandaş tehlikeli yolculuğun ardından mezarlığa gelerek yakınlarını ziyaret ediyor.
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Tehlikeli yolculuk, bariyerden atlayanlar ve karşı yola geçmek için koşanların yaşadığı zorluk havadan da görüntülendi.
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Eşinin mezarlığına ziyarete gelen 67 yaşındaki Sevgi Gül, "Gelmek zorundayız, ölülerimiz var. Yol yok bu şekilde geliyoruz. Ya yanlarına gömüleceğiz ya da böyle gelip gideceğiz." diye konuştu
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Mezarlığa ulaşmak için ölümle yüz yüze geliyorlar: Ya yanlarına gömüleceğiz ya da böyle gelip gideceğiz!
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Mezarlığa ulaşmak için ölümle yüz yüze geliyorlar: Ya yanlarına gömüleceğiz ya da böyle gelip gideceğiz!