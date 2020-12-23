Metropoll: Kürt seçmenin yüzde 29,3'ü AKP'ye, yüzde 3,7'si CHP'ye, yüzde 32'si HDP'ye oy veriyor
Metropoll'ün anketine göre seçmenler siyasi kimliklerine ve etnik kökenlerine göre hangi partilere oy verdiği belli oldu.
23 Aralık 2020 00:35
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Metropoll'ün 'Türkiye'nin Nabzı Kasım 2020' anketinde yer alan bilgilere göre kendini 'dindar, muhafazakar ve milliyetçi' olarak tanımlayan kişilerin oranı yüzde 49,5 olarak ölçüldü. Siyasi kimlik anketine katılan kişilerin yüzde 24,9'u kendini 'Atatürkçü/Kemalist' olarak tanımladı.
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Metropoll'ün ankettinde katılımcılar geri kalanı ise kendini şu siyasi kimliklerle tanımladı: Seküler/Laik: Yüzde 2,4 Liberal Demokrat: Yüzde 2,6 Sosyal demokrat: Yüzde 7,2 Sosyalist/Komünist: Yüzde 4,3 Cevap yok: Yüzde 9
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Etnik kökenlerin siyasi partilere dağılımı incelendiğinde, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna Kürt seçmenin yüzde 29,3'ü AK Parti, yüzde 3,7'si CHP, yüzde 0,3'ü İYİ Parti, yüzde 32'si HDP, yüzde 5'i DEVA Partisi diyor. Kürt seçmenin yüzde 16,5'lik oranı kararsız, yüzde 5'i ise soruları cevapsız bıraktı. Protesto oy kullanacağım diyen Kürt seçmenin oranı ise yüzde 6,7 oldu.
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Türklerin yüzde 29,7'si ise AK Parti, yüzde 19,2'si CHP, yüzde 10,6'sı İYİ Parti, yüzde 1,3'ü HDP, yüzde 8,2'si MHP diyor. Türk katılımcıların yüzde 12,9'u kararsız iken geri kalanı diğer partilere oy vermeyi düşünüyor.
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Arapların yüzde 39'u AK Parti, yüzde 17,1'i CHP, yüzde 2,4'ü İYİ Parti, yüzde 7,3'ü HDP, yüzde 19,5'i MHP’ye oy vermeyi düşünüyor. Zazalar ise yüzde 20 oranında AK Parti, yüzde 5 oranında CHP, yüzde 0,9 İYİ Parti, yüzde 30 HDP, yüzde 10 DEVA Partisi yanıtını veriyor. Kararsızların oranı yüzde 24,1 olarak görülüyor.
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Balkan göçmeni seçmenin ise büyük bir oranı protesto oy kullanmayı düşünüyor. Buna göre Balkan göçmenlerinin yüzde 15,8'i AK Parti, yüzde 26,3'ü CHP, yüzde 10,5'i İYİ Parti, yüzde 5,3'ü HDP, yüzde 5,3'ü Saadet Partisi derken yüzde 36,8'lik bir oran ise protesto oy kullanmayı düşünüyor. Kafkas göçmenleri daha çok AK Parti, MHP ve Saadet Partisi'ne oy vermeyi düşünüyor. Buna göre Kafkas göçmenlerinden AK Parti yüzde 22,2, MHP yüzde 33,3, Saadet Partisi de yüzde 22,2 oy alıyor.
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Metropoll anketinde siyasi kimliklerin 24 Haziran 2018'de hangi partilere oy verdiğini de inceledi. AK Parti'nin oylarının yüzde 25,2'sini dindar, yüzde 21,2'ni muhafazakar, yüzde 26,7'sini milliyetçi/ulusalcı kesimden aldığı tespit edildi.
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CHP ise oylarının yüzde 8,1'ini milliyetçi/ulusalcı, yüzde 57'sini Atatürkçü/Kemalist, yüzde 10,9'unu sosyal demokrat ve yüzde 5,9'unu sosyalist/komünis kişilerden aldı. 2018'e bakıldığında HDP oylarının yüzde 15,4'ü dindar, yüzde 15,4'ü muhafazakar, yüzde 22,2'si sosyal demokrat, yüzde 24,1'i sosyalist/komünist kişilerden geldi.
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İyi Parti oylarının büyük bir bölümünü şu kesimlerden aldı; yüzde 7,8 dindar, yüzde 31,9 milliyetçi/ulusalcı, yüzde 38,3 Atatürkçü/Kemalist, yüzde 14,9 sosyal demokrat. MHP de yüzde 10,9 dindar, yüzde 16 muhafazakar, yüzde 47,4 milliyetçi/ulusalcı kesimden destek gördü.