Metropoll'den seçim anketi: AKP'de düşüş sürüyor, kararsızlar MHP'nin oyundan fazla
09 Haziran 2020 19:34
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Metropll Araştırma'nın 'Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' anketine göre, AKP'deki düşüş sürüyor. AKP şubat ayından bu yana 3 puan kaybetti. Ankette kararsızların oranının MHP'nin oy oranından fazla olması ise dikkati çekti.
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Metropoll Araştırma'nın Twitter hesabından yayınladığı 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2020: Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' anketine göre, AKP'nin oy oranındaki düşüş sürüyor.
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Anket sonucuna göre, AKP'nin şubat ayında 33,9 olan oy oranı, martta 33,7'ye, nisanda 32,8'e ve mayısta 30,7'ye düştü. MHP'nin de şubay ayına göre oy oranları önemli ölçüde düşüş gösterdi. Şubat ayında 8,5 olan oy oranı mayısta 7,3'e kadar geriledi. Ankate göre, kararsızların oranı yüzde 7,7 oldu. Kararsızların oranının MHP'nin oy oranından fazla olması dikkati çekti.
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Ankete göre, yeni partilerin oy oranı birbirine eşit. DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 1,3 oldu. CHP'de ise şubat ayında yüzde 20,7 olan oy oranı martta 17,7'ye geriledi, nisan ve mayısta yükselişe geçerek 19,0 ve 21,7'ye ulaştı. Ankette HDP'nin oy oranı yüzde 8,4 olurken, İyi Parti'nin oy oranı ise 7,7'ye ulaştı.
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Metropoll Araştırma geçen hafta yayınladığı 'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2020: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı' anketinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı yüzde 50,8 oldu. Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını' onaylamayanların oranı ise yüzde 39.8. Soruya 'Fikrim yok/cevap yok' diyenlerin oranı da yüzde 9.4. Araştırmaya göre AKP'lilerin yüzde 85,6'sı Erdoğan'a onay verirken, MHP'lilerde bu oran 64,5, CHP'lilerde 28,3. İyi Partililerden Erdoğan'a destek ise yüzde 11.8 olarak anket sonuçlarına yansıdı.
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Metropoll'den seçim anketi: AKP'de düşüş sürüyor, kararsızlar MHP'nin oyundan fazla