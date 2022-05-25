Metropoll Araştırma: Genç seçmen arasındaki kararsız ve protesto oyların toplamı, tercih ettikleri birinci partinin oyundan fazla
25 Mayıs 2022 07:26
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Metropoll Araştırma, Haziran 2021-Mayıs 2022 arasında 1687 kişiyle yaptığı ankette; 2018 geçimlerinde yaşı tutmadığı için oy vermeyen genç seçmenin tercihini ortaya koydu.
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Metropoll Araştırma, ilk kez oy verecek genç seçmene oy tercihini sordu.
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Buna göre CHP yüzde 20 oy alırken, AKP yüzde 18, HDP yüzde 13,6 oranında oy aldı.
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Kararsız ve protesto oyun fazlalığı dikkat çekti. Buna göre Genç seçmenin yüzde 21'inin karasız olduğu görüldü.
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