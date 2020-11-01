Metropoll Araştırma: 'Ekonomide kötü gidişatın' ilk 3 sebebi; yanlış politika, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, liyakatsiz yönetim
Metropoll Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Ayın 5 Rakamı' araştırmasının sonucunu yayınladı.
01 Kasım 2020 18:47
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Ekonomiyle ilgili sonuçların öne çıktığı çalışmada, ankete katılanların yüzde 60'ı "Ekonomide gidişat kötüleşiyor" dedi. Ankete katılanlar, ekonomideki kötü gidişatının sebeplerini ise, "Yanlış ekonomi politikaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, liyakatsiz ekonomi yönetimi, dış güçlerin Türkiye aleyhine çalışması" olarak sıraladı
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Metropoll Araştırma: 'Ekonomide kötü gidişatın' ilk 3 sebebi; yanlış politika, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, liyakatsiz yönetim
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Metropoll Araştırma: 'Ekonomide kötü gidişatın' ilk 3 sebebi; yanlış politika, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, liyakatsiz yönetim
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Metropoll Araştırma: 'Ekonomide kötü gidişatın' ilk 3 sebebi; yanlış politika, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, liyakatsiz yönetim