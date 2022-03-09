Metropoll anketi: Zamlardan sonra halkın yüzde 38’i doğal gazı kıstı
09 Mart 2022 14:50
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Metropoll anketinde doğal gaz zamları sonrasında vatandaşın doğal gaz tüketiminin nasıl etkilendiği sorulduğunda yüzde 38,6’lık kesim doğal gazı kıstığını belirtti.
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Yüzde 18,7’si de artık doğal gaz kullanmadığını dile getirdi.
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“Hükümetin doğal gaza yaptığı zamlar sonrası tüketiminiz nasıl etkilendi?” sorusuna şu yanıtlar verildi:
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* Doğal gazı kıstık: Yüzde 38.6 * Doğal gazı artık kullanmıyoruz: Yüzde 18,7 * Aynı şekilde kullanmaya devam ediyoruz: Yüzde 26,1 * Fikrim Yok Yüzde 16,6
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