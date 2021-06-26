İstanbul Taksim-Harbiye yaklaşım tünelinde 'İstanbul'da Şifa Bulmak' adıyla sergi açıldı.
26 Haziran 2021 16:09
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman Metro hattı yaklaşım tünelinde 'İstanbul'da Şifa Bulmak' isimli sergisi açtı. 3 araştırmacı ve 17 sanatçının, 40 eser ile oluşturduğu sergi, 26 Haziran ve 19 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilerine açık olacak.
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Metroda 'İstanbul'da Şifa Bulmak' sergisi
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Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul'da günün rutin telaşı ve temposu içinde kültür-sanat etkinliklerine vakit ayırmanın zorlaştırdığını belirtti. Soy, "Burası Taksim yaklaşım tüneli. Bugün itibariyle İstanbul'a yeni bir sanat ve etkinlik alanı katıyoruz, kazandırıyoruz. Bundan dolayı çok heyecanlıyız" dedi.
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Metroda 'İstanbul'da Şifa Bulmak' sergisi
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Serginin küratörlüğünü yapan Melis Bektaş, sergi için 1 yıldır hazırlandıklarını söyledi.
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Bektaş, "Bu sergi aslında 'İstanbul'da Şifa Bulmak' çok katmanlı bir sergi. Süreci de aynı şekilde katmanlı oldu. Yaklaşık 1 yıldır bu sergi için çalışıyoruz. 6 aydır da bu mekana yerleşmek ve burada sanatçıların üretmesi üzerine çalışıyoruz. Koleradan koronaya, kentte şifa meselesine odaklandık aslında. Sergide sadece sanatçılar yok. 20 katılımcılı bir sergi bu. 3 araştırmacı ve 17 sanatçı var. Süreç boyunca herkesin birbirinden beslediği, hem sanat kısmı hem araştırma kısmının iç içe geçtiği bir iş bu” dedi.
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Pazar günleri hariç 12.00-19.00 saatleri arasında gezilebilen sergiye, Çarşamba günleri 15.00-19.00 saatleri arasında küratör eşliğinde turlar düzenlenecek.
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Sergi 1 Temmuz'dan itibaren Pazar günleri de açık olacak.