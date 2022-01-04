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MetroPoll 'en beğenilen siyasetçiler' anketini açıkladı: Hangi siyasetçiler kaçıncı sırada?

04 Ocak 2022 12:42

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MetroPoll 'en beğenilen siyasetçiler' anketini açıkladı | Beğeni düzeyi en yüksek isim yüzde 60,4 ile Mansur Yavaş oldu. Yavaş’ı yüzde 51 ile Ekrem İmamoğlu, yüzde 39 ile Meral Akşener ve yüzde 38 ile Erdoğan takip etti.

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Mansur Yavaş yüzde 60,4

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Ekrem İmamoğlu, yüzde 50,7

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Meral Akşener, yüzde 38,5

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Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 37.9

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Devlet Bahçeli, yüzde 31,0

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Özgür Özel, yüzde 30,7

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Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 28,5

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Tunç Soyer, yüzde 25,9

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Ali Babacan, yüzde 23,5

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Özlem Çerçioğlu, yüzde 22,5

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Selahattin Demirtaş yüzde 22,4

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Vahap Seçer, yüzde 20,9

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Ahmet Davutoğlu, yüzde 18,4

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Temel Karamollaoğlu, yüzde 15,7

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MetroPoll 'en beğenilen siyasetçiler' anketini açıkladı: Hangi siyasetçiler kaçıncı sırada?

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