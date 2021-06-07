MetroPOLL: AKP seçmeninin yüzde 44,7'si mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığını düşünüyor
07 Haziran 2021 10:44
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AKP seçmeninin yüzde 44,7'si mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığını düşünüyor
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Metropoll Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2021 anketinde mafyatik gruplara ilişkin yöneltilen sorulara verilen yanıtları paylaştı.
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Ankete göre, seçmenin yüzde 57'si Türkiye'de mafyatik kişiler, gruplar ve olayların sayısının son yıllarda arttığını düşünüyor.
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Seçmenin yüzde 61'i mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığını düşünmekte. Bu oran yüzde 85 ile en çok İyi Parti tabanında ölçülürken; buna karşın yüzde 23'lik kesim aksini düşünüyor. AKP seçmeninin ise yüzde 44,7'si mafya örgütlerinin birileri tarafından korunup kollandığını düşünüyor.
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Halkın yüzde 34'ü mafya ve suç örgütleriyle etkili mücadele edildiğini düşünürken yüzde 47'si de etkili mücadele edilmediğini ifade ediyor. Etkin mücadele edilmediğini düşünenlerin AKP seçmeni içindeki oranı ise yüzde 23,6.