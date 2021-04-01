Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve kar yağışı uyarısı geldi
01 Nisan 2021 07:37
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Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve kar yağışı uyarısı geldi
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Meteoroloji tarafından son açıklamada 1 Nisan 2021 günü için hava durumu raporu paylaşıldı. Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Marmara'nın güneybatısında fırtına beklendiğini duyurdu.
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Nisan ayının ilk gününü bir çok bölge soğuk ve yaşlı havanın etkisi altında geçirecek. Son hava durumu raporuna göre Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış ön görülüyor. İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
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İstanbul'da hafta sonu etkili olan güneşli ve sıcak hava perşembe günü yerini yağışlı havaya bırakacak. Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz ile iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
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Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile bu gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinde Kırklareli, Edirne ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.