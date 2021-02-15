Mesut Özil'in Karagümrük karşısındaki performansına tam puan
Dünyaca ünlü yıldız, Karagümrük karşısında ilk kez 11’de sahaya çıktı. 80 dakika oyunda kalan Mesut Özil, performansıyla spor yazarlarından tam puan aldı.
15 Şubat 2021 09:53
15
Gürcan Bilgiç “Mesut Özil maçı sürekli kendi bölümüne taşımaya çalıştı. Rakibin kapandığı bölümde, defansa bile yaklaşarak topu aldı, taç çizgisine yakın oynayarak tüm sahayı sol ayağıyla kontrol etmek istedi. İlk golü getiren faul atışı onun ayağından çıktı. İkinci gol öncesinde de topu çabuk kullanarak Ozan’a asist yaptırdı.” (Sabah)
25
Mehmet Demirkol “İlk yarıda Mesut’un hareketli oyununun temel bir rol oynadığını söylemek lazım. Özellikle kendisini çizgiye atarak sağ kanattan merkezi olduğu üçgenlerle Karagümrük baskısını boşa çıkardı. Kullandığı serbest vuruşun sonucunda Thiam’ın attığı gol de ödülü oldu. İkinci golü de Ozan-Özil ikilisinin kaptıkları topta Valencia’nın süratine attığı pasla buldular.” (FANATİK)
35
Şansal Büyüka “Mesut Özil bildiğimiz, tanıdığımız, hayranlıkla izlediğimiz Mesut Özil. Hem oynayıp, hem oynatınca ilk yarıda ‘sırıtmayan’ bir Fenerbahçe izledik. Tam 11 aydır tek maç oynamayan Mesut ikinci yarıda haklı olarak yorulup ‘stop’ edince, hızla eskiye dönen, rakipten müthiş bir baskı yiyen alıştığımız Fenerbahçe’yi izlemeye başladık.” (Milliyet)
45
Ali Ece “Mesut Özil, ilk 45 dakikayı çoğunluk tek top olmak üzere 45 isabetli pasla tamamladı. Fenerbahçe ilk isabetli şutunda gol perdesini açarken de Mesut duran toptan kilit bir orta yaptı. 35’te topun dibine girerek Thiam’a attığı ince pas da lig kalite ortalamasının üstündeydi. Dün gece ilk 45’teki Mesut aslında kariyer ortalama performansının yarı seviyesinde bile değildi.” (FANATİK)
55
Uğur Meleke “Fenerbahçe’de geriden çıkışlardaki başarının artışında Mesut’un rolü büyük. Mesut dün santrada belki klasik 10 numara rolündeydi ama oyunun gidişatı onun topla çok daha derinde buluşmasına neden oldu. İlk yarıda 45/48 pas isabetiyle oynadı. Takımda Serdar’dan sonra en fazla topla buluşan oyuncuydu ve iki golde de direkt katkısı var.” (Hürriyet)