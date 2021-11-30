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Messi rekorunu geliştirdi; işte Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular

Futbol dünyasının en prestijli ödülünü Lionel Messi kazandı. Arjantinli yıldız Ballon d’Or'un 7. kez sahibi oldu.

30 Kasım 2021 08:41

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France Football tarafından verilen prestijli ödül Lionel Messi'ye gitti. Paris'teki Theatre du Chatelet'te düzenlenen törende Erkekler Ballon d'Or ödülünü 7. kez kazanan Arjantinli yıldız bu alandaki rekorunu geliştirdi.

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Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain için Barcelona'dan ayrılan 34 yaşındaki oyuncu daha önce 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında ödülün sahibi oldu.

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Messi ve Ronaldo'nun son zamanlardaki hegemonyasındaki ödülde Luka Modric 2018'de araya girmişti. 11 yıl önce Kaka bu ikiliye ara veren bir diğer isim olmuştu. - Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular kim?

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Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021

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Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017

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Michel Platini: 1983, 1984, 1985

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Johan Cruyff: 1971, 1973, 1974

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Messi rekorunu geliştirdi; işte Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular

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Messi rekorunu geliştirdi; işte Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular

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Ronaldo: 1997, 2002

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Alfredo di Stefano: 1957, 1959

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Kevin Keegan: 1978, 1979

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Karl-Heinz Rummenigge: 1980, 1981

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