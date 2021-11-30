Messi rekorunu geliştirdi; işte Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular
Futbol dünyasının en prestijli ödülünü Lionel Messi kazandı. Arjantinli yıldız Ballon d’Or'un 7. kez sahibi oldu.
30 Kasım 2021 08:41
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France Football tarafından verilen prestijli ödül Lionel Messi'ye gitti. Paris'teki Theatre du Chatelet'te düzenlenen törende Erkekler Ballon d'Or ödülünü 7. kez kazanan Arjantinli yıldız bu alandaki rekorunu geliştirdi.
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Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain için Barcelona'dan ayrılan 34 yaşındaki oyuncu daha önce 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında ödülün sahibi oldu.
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Messi ve Ronaldo'nun son zamanlardaki hegemonyasındaki ödülde Luka Modric 2018'de araya girmişti. 11 yıl önce Kaka bu ikiliye ara veren bir diğer isim olmuştu. - Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular kim?