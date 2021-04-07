Messi'nin tarihe geçen 10 rekoru!
07 Nisan 2021 16:38
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Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi her geçen hafta rekorlarına bir yenisini daha ekliyor' İşte Messi'nin rekorlar kitabından öne çıkan 10 sayfa:
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Dünya futbol tarihinde en çok Ballon d'Or kazanan oyuncu (6 ödül)
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Dünya futbol tarihinde tek takımla en fazla gol atan futbolcu (663 gol)
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Barcelona tarihinin en çok forma giyen oyuncusu (769 kez)
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La Liga tarihinde üst üste 10 sezon 40+ gol barajını geçen tek futbolcu.
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La Liga tarihinin en çok gol atan futbolcusu (467 gol)
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Barcelona tarihinin en çok gol atan futbolcusu (663 gol)
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La Liga tarihinde en çok galibiyet gören futbolcu (379 maç)
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Barcelona tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu (34 kupa)
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La Liga'da üste en fazla maçta gol atan futbolcu (19 maç)
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Barcelona formasıyla El Clasico'da en çok yer alan futbolcu (44 kez)
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