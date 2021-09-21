Messi'nin Paris'te yaşayacağı "Pembe Saray"
21 Eylül 2021 11:12
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Messi'nin Paris'te yaşayacağı "Pembe Saray"
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Menajeri aracılığıyla isteklerini kulübe ileten Arjantinli futbolcu, ailesiyle kalacağı yere henüz karar vermese de RMC Sport'un haberine göre arayış sona ermek üzere.
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Le Vésinet'te 48 milyon Euro değerinde bir malikane beğenen Arjantinli süperstar, ailesinin de onay vermesiyle yeni evine kavuşacak.
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1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen Pembe Saray'ın, 2 bin metrekare büyüklüğünde olduğu biliniyor.
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Diğer özellikleri şu şekilde: Kapalı yüzme havuzu, jakuzili banyo, tenis kortu, 30 oda (11 yatak odası) 500 metrekarelik misafirhane, bekçi evi, personel lojmanları.
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Sarayda büyük bir spor salonu, sinema salonu, bilardo ve langırt salonu da bulunuyor.
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Messi'nin Paris'te yaşayacağı "Pembe Saray"
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