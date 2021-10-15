Meryem Uzerli, Yetenek Sizsiniz Türkiye’de jüri mi olacak?
15 Ekim 2021 09:43
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Meryem Uzerli, Yetenek Sizsiniz Türkiye’de jüri mi olacak?
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Önceki akşam bir ödül töreninde görülen Meryem Uzerli, "Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması jüri üyeliği" iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.
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Bir ödül töreninde;Meryem Uzerli, Caner Cindoruk, Afra Saraçoğlu ve Erkan Petekkaya gibi ünlü isimler ödüllerini aldı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uzerli, "Acun (Ilıcalı) ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi yakın arkadaşım. Birlikte bir projede yer alabiliriz" açıklamasını yaptı.
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Acun Ilıcalı, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden ayrıldığından beri ünlü oyuncuyla çalışmak istiyordu. Uzerli'ye 2014'ten bu yana 'Yetenek Sizsiniz', 'Rising Star' gibi programlarda jüri üyeliği önermiş ancak bir türlü ikna edememişti. Geçen aylarda Ilıcalı'nın, son olarak 2019 yapımı 'Kovan' filminde rol alan Meryem Uzerli'yi 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olması konusunda ikna ettiği haberleri magazin gündemine oturmuştu.