Merkez Bankası kararı sonrası oranlar değişti: İşte bankaların yeni kredi faizleri
Bankalar kredi kullanmak isteyenlere yönelik faizlerde güncellemelere gitti.
26 Kasım 2020 11:08
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Bankalar kredi kullanmak isteyenlere yönelik faizlerde güncellemelere gitti.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti.
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Bankalar faiz oranlarını değiştirdi. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarına da yansıdı.
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İŞ BANKASI İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3724 lira Toplam ödeme: 134 bin 607 lira Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 120 ay Aylık ödeme: 1687 lira Toplam ödeme: 204 bin 311 lira Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 60 ay Aylık ödeme: 2739 lira Toplam ödeme: 164 bin 900 lira
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ICBC BANK TURKEY İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.35 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3687 lira Toplam ödeme: 133 bin 288 lira Konut kredisi faizi: Yüzde 1.30 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 120 ay Aylık ödeme: 1650 lira Toplam ödeme: 199 bin 496 lira Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.30 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 60 ay Aylık ödeme: 2578 lira Toplam ödeme: 155 bin 245 lira
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AKBANK İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.38 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3709 lira Toplam ödeme: 134 bin 105 lira Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 120 ay Aylık ödeme: 1613 lira Toplam ödeme: 195 bin 270 lira Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.33 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 60 ay Aylık ödeme: 2602 lira Toplam ödeme: 156 bin 696 lira
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VAKIFBANK İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3724 lira Toplam ödeme: 134 bin 607 lira Konut kredisi faizi: Yüzde 1.25 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 120 ay Aylık ödeme: 1613 lira Toplam ödeme: 194 bin 103 lira
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GARANTİ BBVA İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.49 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3724 lira Toplam ödeme: 134 bin 607 lira Konut kredisi faizi: Yüzde 1.49 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 120 ay Aylık ödeme: 1794 lira Toplam ödeme: 216 bin 871 lira Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.64 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 60 ay Aylık ödeme: 2854 lira Toplam ödeme: 171 bin 821 lira
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ALTERNATİFBANK İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.55 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3835 lira Toplam ödeme: 138 bin 607 lira Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 120 ay Aylık ödeme: 1763 lira Toplam ödeme: 213 bin 298 lira
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ZİRAAT BANKASI İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.57 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3850 lira Toplam ödeme: 139 bin 145 lira Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 120 ay Aylık ödeme: 1687 lira Toplam ödeme: 203 bin 846 lira
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HALKBANK İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.59 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3865 lira Toplam ödeme: 139 bin 684 lira Konut kredisi faizi: Yüzde 1.45 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 120 ay Aylık ödeme: 1763 lira Toplam ödeme: 213 bin 214 lira
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ŞEKERBANK İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3940 lira Toplam ödeme: 142 bin 399 lira
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YAPI KREDİ BANKASI İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.69 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 36 ay Aylık ödeme: 3940 lira Toplam ödeme: 142 bin 399 lira Konut kredisi faizi: Yüzde 1.52 Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 120 ay Aylık ödeme: 1817 lira Toplam ödeme: 219 bin 724 lira