Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yabancı bankalar dolar/TL tahminlerini güncelledi
Merkez Bankası yüzde 18'lik politika faizini yüzde 16'ya indirdi. Kararın ardından döviz kurlarında peş peşe rekorlar gelirken, dolar/TL 9,66, euro/TL de 11.25'le tarihi zirvelerini gördü. Gelişmelerin ardından yabancı bankalar da dolar/TL tahminlerini güncelledi.
22 Ekim 2021 16:38
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Bazı yabancı bankaların dolar/TL tahminleri şöyle:
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HSBC: yıl sonu dolar tahminini 8,65'ten 9,80 liraya yükseltti. Banka 2022 yıl sonu tahminini ise 8,80 liradan 10,70 liraya çıkardı.
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Unicredit: yıl sonu dolar tahmininde 1 lira 20 kuruşluk güncellemeye gitti. Kuruluş, 9,3 liradan 10,5 liraya çıkardı. 2022 sonu için ise 11,8 lira tahmini yaptı.
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Societe Generale: dolar tahminini 50 kuruş yükseltti. Banka, yıl sonu için tahminini 9,80 liradan 10,30 liraya yükseltti. 2022 yılı için ise 12,5 lira tahmininde bulundu.
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Barclays: yıl sonu dolar tahminini 9,70 liraya yükseltti.
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Medley Global Advisors: dolar için 10 lira tahmininde bulundu.