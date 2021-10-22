Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?
Dolar/TL Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz kararı sonrası rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar bugün 9.66 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Ekonomistler durumu nasıl değerlendirdi?
22 Ekim 2021 11:10
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Dolar/TL'deki rekora ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:
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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?
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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?
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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?
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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?
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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?
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