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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?

Dolar/TL Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz kararı sonrası rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar bugün 9.66 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Ekonomistler durumu nasıl değerlendirdi?

22 Ekim 2021 11:10

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Dolar/TL'deki rekora ilişkin bazı ekonomist yorumları şöyle:

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL'de yeni zirve 9.66 oldu; ekonomistler ne dedi?

Ekonomistdolar/TLfaizmerkez bankası
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