T24 LogoT24 Logo

Merkez Bankası'nın faiz açıklamasındaki gecikme sosyal medyanın gündeminde

18 Kasım 2021 14:28

110

Merkez Bankası'nın faiz açıklamasındaki gecikme sosyal medyanın gündeminde

210

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde ise kurdaki etkenlerin geçici olduğu ifadesi yer aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ise beklenenden gecikmeli olarak geldi. Yaklaşık 5 dakikalık gecikme, sosyal medyada gündem oldu. İşte paylaşımlardan bazıları şöyle:

310

410

510

610

710

810

910

1010

merkez bankasısosyal medyafaizkararaçıklamagecikme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24