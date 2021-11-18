Merkez Bankası'nın faiz açıklamasındaki gecikme sosyal medyanın gündeminde
18 Kasım 2021 14:28
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Merkez Bankası'nın faiz açıklamasındaki gecikme sosyal medyanın gündeminde
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Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde ise kurdaki etkenlerin geçici olduğu ifadesi yer aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ise beklenenden gecikmeli olarak geldi. Yaklaşık 5 dakikalık gecikme, sosyal medyada gündem oldu. İşte paylaşımlardan bazıları şöyle: