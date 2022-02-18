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Mercedes yeni Formula 1 aracını tanıttı

18 Şubat 2022 16:37

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Formula 1'de geçen sezonun markalar klasmanı şampiyonu Mercedes-AMG, 2022 sezonu için aracını tanıttı.

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Valtteri Bottas'ın ayrılmasının ardından 2022 sezonuna Lewis Hamilton ve George Russell ile başlayan Mercedes, yeni sezonda kullanacağı aracını tanıttı.

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"Gümüş oklar" lakaplı takım, 2 yıldır siyah renk ağırlıklı araçlar kullanmasına karşın bu sezon klasikleşmiş gümüş rengine dönmeyi tercih etti.

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Formula 1'de yeni sezon 18-20 Mart hafta sonunda Bahreyn GP'si ile başlayacak.

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Mercedes yeni Formula 1 aracını tanıttı

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Mercedes yeni Formula 1 aracını tanıttı

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