Mercedes yeni Formula 1 aracını tanıttı
18 Şubat 2022 16:37
16
Formula 1'de geçen sezonun markalar klasmanı şampiyonu Mercedes-AMG, 2022 sezonu için aracını tanıttı.
26
Valtteri Bottas'ın ayrılmasının ardından 2022 sezonuna Lewis Hamilton ve George Russell ile başlayan Mercedes, yeni sezonda kullanacağı aracını tanıttı.
36
"Gümüş oklar" lakaplı takım, 2 yıldır siyah renk ağırlıklı araçlar kullanmasına karşın bu sezon klasikleşmiş gümüş rengine dönmeyi tercih etti.
46
Formula 1'de yeni sezon 18-20 Mart hafta sonunda Bahreyn GP'si ile başlayacak.
56
Mercedes yeni Formula 1 aracını tanıttı
66
Mercedes yeni Formula 1 aracını tanıttı
© Tüm hakları saklıdır.