Meralarına müze yapılmak istendi, kadınlar yol kapatarak tepki gösterdi
02 Haziran 2017 18:45
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Kütahya'da daha önce merkeze bağlı köy olan İnköy Mahallesi'nde oturan çoğunluğu kadın yaklaşık 300 kişi, hayvan otlattıkları meraya müze yapılmak istenmesine tepki gösterdi.
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Ellerinde sopa, tırmık, kazma, kürek ve baltayla Kütahya-Eskişehir karayolunu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatan kadınlar, Vali Ahmet Hamdi Nayir'in gelmesiyle yolu trafiğe açtılar.
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nköy Mahallesi'nde oturanlar bugün öğle saatlerinde traktörlerle ve yanlarında yaklaşık 2 bin kadar büyükbaş hayvanlar birlikte Kütahya Otogarı karşısındaki arkeoloji müzesi inşaatının olduğu İnköy Çayırı olarak adlandırılan yere geldi
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Çoğunluğunu yöresel beyaz başörtü takan kadınların oluşturduğu kalabalık, temeli yeni atılan müze inşaatının durdurulmasını istedi.
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Müze yapılacak yerin köye ait mera olduğunu, yıllardan beri burada hayvanlarını otlattıklarını söyleyen kadınlar, işçilerin kaldığı konteynırlara sopalarla vurarak 'Müze istemiyoruz' diye bağırdı.
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Kadınlar daha sona Kütahya-Eskişehir karayolunu araç trafiğine kapattı. Kadınlar Vali ve belediye başkanı gelmeden yolu trafiğe açmayacaklarını söyledi.
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Olayın olduğu yeni çok sayıda polis ekibi sevk edildi
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Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek kadınlara yolu trafiğe açmaları konusunda uyarıda bulundu
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Kadınlar müdür Çevik'e Vali gelmeden yolu trafiğe açmayacakları tekrarladı.
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Yolun kapanması nedeniyle karayolunda yaklaşık 8 kilometrelik araç konvoyu oluştu.
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Daha sonra olay yerine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Belediye Başkanı AK Parti'li Kamil Saraçoğlu geldi. Vali Nayir kadınlara öğlede sonra Valiliğe gelmelerini ve konuyu orada konuşup bir çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Bunun üzerine kadınlar yolu trafiğe açtı